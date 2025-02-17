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王品感恩回饋消費者支持公益年菜 人氣鍋料63折起

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
王品感恩回饋消費者對公益年菜暖心支持，最划算的「石二鍋汕頭沙茶鍋」即日起到3月6日期間只要279元，優惠達78折。王品/提供
王品感恩回饋消費者對公益年菜暖心支持，最划算的「石二鍋汕頭沙茶鍋」即日起到3月6日期間只要279元，優惠達78折。王品/提供

王品（2727）零售品牌「王品嚴選」今年首次舉辦公益年菜認購，成功募集到近750萬元冷凍年菜，送達12,846個弱勢家庭除夕餐桌，為寒冬帶來暖意。感恩回饋消費者支持，即日起至3月6日期間，到全聯、家樂福與「王品瘋美食購物網」購買「石二鍋汕頭沙茶鍋」、「石二鍋剝皮辣椒雞」等冷凍鍋物與火鍋料，可享最低63折優惠價，賣完為止。

王品集團長期關懷社會，今年零售品牌「王品嚴選」也首度攜手「1919食物銀行」與「台灣全民食物銀行」，展開公益年菜認購計畫，推出包含「王品嚴選團圓宴」、「王品嚴選皇金全雞湯」等人氣菜色，活動受消費者好評支持，最終成功募集到價值高達新台幣749萬元的年菜，支援12,846個弱勢家庭度過金蛇年除夕，展現台灣人的溫暖人情。

「王品嚴選」回饋消費者支持，推出多款社群人氣鍋物、火鍋料優惠，寒流來襲也能在家輕鬆暖胃。即日起至3/6期間，到全台全聯福利中心、家樂福以及「王品瘋美食購物網」購買「王品嚴選醇香老酒麻油雞鍋」享優惠價309元，「石二鍋剝皮辣椒雞」優惠價299元，最划算的「石二鍋汕頭沙茶鍋」只要279元，達78折。還可無痛加料，包含5款經典好料的「石二鍋百搭好朋友」享68折特價149元，喜歡日式口味可挑「聚日式火鍋料」同樣特價149元，現打63折。數量有限，售完為止。

在家吃鍋還可搭配新品「石二鍋冬瓜檸檬飲」，深受粉絲喜愛的「石二鍋」店內的冬瓜檸檬冰沙化身日常飲品，以精選冬瓜搭配台灣在地檸檬原汁，香甜中帶點清爽微酸，美味又解渴，即日起於全台7-11獨家販售，售價35元。

「王品嚴選」也將持續支持公益精神，日前舉辦志工日，共19位主管同仁前往參訪「1919食物銀行」台中園區，並擔任包米志工，親手分裝1,188公斤白米，提供給396個家庭、1,251人使用，將溫度傳遞到更多家庭餐桌，為社會盡一份心力。

年菜 王品集團

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