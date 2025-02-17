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2024年全台五大移民熱區 新北這區淨遷入近7千人居冠

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
淡水街景。圖／中信房屋提供
淡水街景。圖／中信房屋提供

人口一向被視為房市的票房保證，中信房屋研展室彙整內政部戶政司的淨遷徙數據和實價登錄成屋交易資料，盤點2024年全台淨遷入人數前五名的行政區，新北市淡水區以淨遷入6,937人，將近七千人拔得頭籌。

其後分別是台中市北屯區6,745人、桃園市龜山區5,337人、桃園市桃園區4,918人、桃園市中壢區3,562人。

房價方面，這些人口遷入熱區的平均房價均呈現上漲趨勢，且以北屯區的房價漲幅最高、達11.3%。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，觀察前五大人口淨遷入熱區，皆為房價相對親民、建設題材豐沛的區域。

她表示，近年來隨著精華區的開發日益飽和，再加上區內房價與地價持續高漲，許多大型建設案與建商紛紛轉向相對外圍的區域獵地插旗，也因此磁吸了不少精華區外溢買盤的湧入，並帶動區域居住需求與房市交易量能同步升溫。

莊思敏表示，全台前五大人口淨遷入熱區，桃園市就占了三個，包括龜山區、桃園區、中壢區，這三區都是最近幾年炙手可熱的購屋熱區，擁有豐沛利多題材。

如龜山區有A7重劃區、桃園區有小檜溪重劃區、中路重劃區、中壢區有青埔高鐵重劃區、航空城計畫等等，這些建設題材為區域房市增添了不少想像空間。

此外，與雙北地區相比，桃園的房價仍屬親民，加上未來發展性可觀，因此能夠持續吸引雙北小資族、首購族的進駐，用通勤時間換取可合理負擔的房價。

對於全台淨遷入人口數居於榜首的淡水區，中信房屋淡水新市濱海加盟店店長童尹表示，淡水房價基期低，目前區域房價仍普遍在2-3字頭，總價不到1,000萬就能買到屋況還不錯的兩房、附車位的成屋產品，再搭配新青安的政策利多，使得近年越來越多的雙北客群選擇落腳淡水。

雖然過去交通問題一直是淡水區發展的痛點，但隨著捷運和輕軌的通車，區域交通條件已有明顯改善，而且未來淡水還有淡北道路、淡江大橋等重要交通建設，屆時這些建設項目的一一落實，可望大大紓解淡水的壅塞車流，區域房價也將迎來一波慶祝行情。

2024年全台淨遷入人口數最多前五行政區。資料來源／中信房屋
2024年全台淨遷入人口數最多前五行政區。資料來源／中信房屋

房價 重劃區

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