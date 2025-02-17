捷運藍線B3站轉個彎就到！雙車位電梯別墅「梧同墅」受矚目

台中捷運藍線將於今年動工，房價相對親民的台中海線地區，房市持續升溫。禾立興地產繼神岡綠園道「儷芝墅」之後，最近在梧棲區推出新案「梧同墅」，標榜捷運藍線B3站轉個彎就到，還能用市區大樓2房總價買雙車位電梯別墅，一推出就受到高度矚目。

過去，海線地區因為交通不便、生活機能不足等因素，房價相對市區低廉。但近年來，隨著交通建設的完善、科技產業大舉進駐及生活機能提升，尤其捷運藍線即將動工，帶動房價一路急起直追，預售大樓新案短時間就從2字頭飆升至4字頭。

禾立興地產此次選定梧棲區民和路、民和五街口附近472坪基地推出「梧同墅」，規劃20戶雙車位電梯別墅案，建坪57至69坪、戶戶雙車位、4套房，大年初三開賣至今賣破三成，成為近期市場上銷況好的個案。

「這次跟以往不同，在地客的購買力道非常強勁！」禾立興地產開發董事長陳中立說，「梧同墅」主力總價落在2,200萬至2,300萬元間，換言之，等同於用市區2房產品的總價，就可以買到雙車位電梯別墅。

尤其，與西屯中科預售案6至8字頭、重劃區7至8字頭、精華區單價百萬元相較，光是使用坪數多一倍，還有天有地，就讓人心動不已。「梧同墅」開案以來，吸引不少在地人前來賞屋，對自營商、科技人或醫師來說，極具吸引力。

為了回饋購屋人，自即日起至2月28日，凡購買「梧同墅」，完成簽約、並繳足訂簽款，就贈送價值10萬元的家電入厝禮。

陳中立指出，在都會中想擁有一方寧靜便利的心靈居所，原就不可多得，如有公園綠地比鄰、和繁華商圈鄰距離，不僅可以隨時享用清新空氣，又若能享受便利交通與時尚生活特區，更是現代都會菁英的一致夢想。

禾立興地產繼神岡綠園道「儷芝墅」之後，這次在海線核心地段推出全新力作「梧同墅」，精心規劃雙車位電梯別墅，期待為懂生活的知己，打造渴望已久的家。

陳中立表示，「梧同墅」坐落於台中陸海空門戶核心、中科廊道後花園，掌握中台灣「陸、海、空」交通脈動，一高、雙捷、三大道，大幅拉近城市的距離。

此案靠近梧樂新創園區、港區藝術中心、清水眷村文化園區、三井台中港OUTLET、梧棲觀光漁市、高美溼地、台中海生館，以及多座運動公園環繞，輕鬆暢享繁華、自然雙贏的宜居生活。

尤其，捷運藍線即將動工、中科二期園區擴廠、好市多（Costco）進駐海線等利多陸續到位，公共建設與人口成長，預期將為海線地區帶來耀眼未來。

至於建築設計，此案講究比例上的和諧，以灰色為基調，陽台以木紋跳出主題，特別呼應陽光、空氣、綠意等自然元素，「一戶一主樹」讓建築與自然融合，凝聚視覺焦點。

建築結合陽台與綠意的律動、搭配格柵的溫潤，創造秩序與韻律的美學風格，跳脫單一重複窠臼，映現更豐富的光影變化；而逐層退縮創造露台及屋頂平台，營造休閒氛圍，讓主人繁忙的心情獲得撫平，也營造豪墅庭苑應有的靜謐奢華。

禾立興地產以25年室內設計豐厚經驗為基底，跨足投資興建，憑藉專業背景與敏銳思維，打造設計師詮釋的《宅》，並推出「購屋九大保證」，讓客戶買得放心、更住得安心。