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還沒冷完！今各地晴朗明東側水氣略增 周五起濕冷挑戰強烈大陸冷氣團

酷澎 優質選品黏住消費者

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

美商Coupang酷澎首度公布年度重要產品品牌排名，涵蓋尿布、嬰幼兒配方奶粉及家用清潔產品等領域，為消費者提供更多品牌選擇指引方向。

Coupang酷澎統計，幫寶適（Pampers）和雀巢（Nestle）雀巢分別在尿布和嬰幼兒奶粉市場穩居首位；得意和優活（LIVI）在家用紙品市場有卓越的成長，躍升至第三和第四名。

在清潔產品銷售中，妙管家和花仙子表現出色，銷售增幅最大，顯示出在市場的強勁競爭力。這些頂級品牌的出色表現，凸顯Coupang酷澎在提供優質選品及以顧客為核心思考的努力。

Coupang酷澎創辦人暨執行長金範錫先前在公布2024年第3季財報後指出，Coupang酷澎透過優質選品、實惠價格及服務，提供最優質的整體顧客體驗，Coupang酷澎在台灣持續擴大與在地品牌合作，提供更廣泛的優質選品。很高興能重新定義台灣顧客對線上零售的想像，如同以往多次的成功經驗，與合作的品牌共同成長、共創多贏。

眾多育嬰家庭重視尿布功能，Coupang酷澎統計，幫寶適以其守護寶寶肌膚及封漏設計，深受家長喜愛，穩居第一。嬰幼兒配方奶粉方面，雀巢旗下嬰幼兒奶粉以其三效聚合保護及有效打底健康體質的特點，成為家長的首選。惠氏（Wyeth）旗下嬰幼兒奶粉銜接母乳及促進寶寶學習發展，穩居第二。明治（Meiji）奶粉提供全方位營養防護及憑藉其優良口碑，位列第三。

Coupang酷澎指出，2025年台灣衛生紙品牌排名大洗牌，得意與優活崛起，在最新Coupang酷澎內部數據中，台灣衛生紙品牌排名發生顯著變化。倍潔雅以高品質和柔軟的材質深受消費者喜愛，穩居第一。五月花以其耐用性和優異的吸水性，成為消費者的第二選擇。春風以其環保材質和親膚設計位居第三。但在2025農曆年前後，得意及優活展現卓越成長，這些變化凸顯市場趨勢及消費者偏好的轉變。

2024年Coupang酷澎逐漸在家用清潔市場占有一席之地，在洗衣精銷售方面，寶僑以高效清潔和多樣化的產品線，深受消費者信賴，穩居第一。

在農曆年期間，清潔產品銷售顯著增長，以妙管家、莊臣和花仙子的銷售增幅最大。這些品牌的出色表現，使妙管家和花仙子分別上升至第三和第四名，顯示出在市場的強勁競爭力。漢高則位居第五。這些變化反映出消費者對清潔產品需求的增加，以及對不同品牌的關注程度。

Coupang酷澎在2022年10月於台灣推出火箭速配服務，隔日配送價格合理的廣泛選品，訂單滿490元即享免運。透過快速穩定配送值得信賴的母嬰品牌、日用商品，迅速獲得父母圈及家庭的熱烈回響，而價格實惠、口味多元的優質食品飲料，也獲得廣大消費者的青睞。

Coupang酷澎另一大跨境電商業務火箭跨境提供來自美國、南韓的數百萬件熱銷選品，訂單滿690元即享免運，跨境商品價格與消費者親赴海外購買的價格相近，免去代購流程及費用，讓台灣消費者全年輕鬆在家下單購買優質海外商品。

品牌 消費者 酷澎

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