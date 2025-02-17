台中國際會展中心 國際級場地 新經貿櫥窗

台中國際會展中心是中部產業界推動多年，引領企盼的重要設施之一，業內人士指出，因為台中是台灣機械、航太、水五金手工具、自行車、汽車零組件等各大產業的基地與生產重鎮，但卻缺乏一個具有國際規模的展出場地，如今該中心即將問世，將加速推動台中成為國際級都會，而該館也將成為產業升級的平台、新經貿櫥窗。

業內指出，上述的各大產業都是「重型產業」，機械機台、產品的大小、量體規模都很大，在國內運輸確實有其窒礙問題，光辦一次展，從台中運上台北不僅要花費極大的運輸成本，也浪費人力與時間成本，對廠商來說都是不小的支出。

更關鍵的是，如果台中市能盡快迎來一個具備國際規模的大型展館，這些業者即可在地辦理指標大展，讓國際買主來台之後，在當地看好產品之後，甚至也可移師到廠房就進勘查生產情況，也可以在現場就完成「一站式購足」。此舉，不僅可以為在地展覽廠商省下運輸與人力及時間成本，也能快速收到訂單，在營運效益上，可謂一舉多得。

對於產業而言，業內專家指出，大型展館對於都會發展也是一個重大的里程碑，同時也是重要的指標。國際型的會展中心揭幕後，可望為台灣城市帶入許多的國際型、商務型的消費量能，也能快速推升台中市成為國際型的城市，比肩新加坡、東京、上海等大城市。