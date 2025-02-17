快訊

詐騙國安危機 全國遭詐500億

美國務院更新官網 學者：文字保留彈性 美立場未變

獨／八大行庫追回青安違規利息補貼已近9成 戶數破千戶

台中國際會展中心 國際級場地 新經貿櫥窗

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

台中國際會展中心是中部產業界推動多年，引領企盼的重要設施之一，業內人士指出，因為台中是台灣機械、航太、水五金手工具、自行車、汽車零組件等各大產業的基地與生產重鎮，但卻缺乏一個具有國際規模的展出場地，如今該中心即將問世，將加速推動台中成為國際級都會，而該館也將成為產業升級的平台、新經貿櫥窗。

業內指出，上述的各大產業都是「重型產業」，機械機台、產品的大小、量體規模都很大，在國內運輸確實有其窒礙問題，光辦一次展，從台中運上台北不僅要花費極大的運輸成本，也浪費人力與時間成本，對廠商來說都是不小的支出。

更關鍵的是，如果台中市能盡快迎來一個具備國際規模的大型展館，這些業者即可在地辦理指標大展，讓國際買主來台之後，在當地看好產品之後，甚至也可移師到廠房就進勘查生產情況，也可以在現場就完成「一站式購足」。此舉，不僅可以為在地展覽廠商省下運輸與人力及時間成本，也能快速收到訂單，在營運效益上，可謂一舉多得。

對於產業而言，業內專家指出，大型展館對於都會發展也是一個重大的里程碑，同時也是重要的指標。國際型的會展中心揭幕後，可望為台灣城市帶入許多的國際型、商務型的消費量能，也能快速推升台中市成為國際型的城市，比肩新加坡、東京、上海等大城市。

自行車 航太

延伸閱讀

新北市「新樹地下道自行車專用道」 2/15開放通行 民憂機車誤入

HTC聯手文策院 徵求國際級虛擬展演內容，共創沉浸式娛樂未來

自行車春天快來了？ 美利達、巨大股價強漲

自行車懸掛捷運把手惹議 北捷：影響安全可開罰

相關新聞

航空業市場續旺 華航、長榮航、星宇迎千億級交機潮

航空業2025年迎千億級交機潮，今年首季起，華航、長榮航及星宇航空今年首季起陸續啟動全新的交機計畫，根據華航、長榮航等航...

全球航空商務轉機需求大增 三雄攻北美轉機商機

美國總統川普上任後，「讓美國再次偉大」牽動各種供應鏈移動，全球航空商務客轉機的需求量大增，華航、長榮航及星宇航空全面搶攻...

台中國際會展中心10月啟用 首波系列展浮上檯面

台中市民及工商界引頸期待超過20年的「台中國際會展中心」，在台中市政府建設局及工程團隊努力下，展館一期即將完成工程驗收及...

台中國際會展中心 國際級場地 新經貿櫥窗

台中國際會展中心是中部產業界推動多年，引領企盼的重要設施之一，業內人士指出，因為台中是台灣機械、航太、水五金手工具、自行...

酷澎 優質選品黏住消費者

美商Coupang酷澎首度公布年度重要產品品牌排名，涵蓋尿布、嬰幼兒配方奶粉及家用清潔產品等領域，為消費者提供更多品牌選...

經濟選書／部屬不懂指令…換個方式說說看

正因為愈來愈多年輕人不擅長溝通，所以許多企業在應徵新人時很注重此能力，於是各企業爭奪擅長表達的年輕人。但在面試時互相交流...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。