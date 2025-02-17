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全球航空商務轉機需求大增 三雄攻北美轉機商機

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

美國總統川普上任後，「讓美國再次偉大」牽動各種供應鏈移動，全球航空商務客轉機的需求量大增，華航（2610）、長榮航（2618）及星宇航空（2646）全面搶攻北美市場新增加的轉機商機。

航空業內指出，受惠於國內優越的中轉地理位子，再加上東南亞的航空業者供應量不足，這樣的需求正不斷增加當中，龐大的轉機市場商機誘人。

桃園國際機場為東南亞轉接北美的最佳選擇地點，全球往北美移動的商務需求量不斷在增加，星宇航空宣布6月2日起開闢台北-加州安大略航線即日起開賣，長榮航空今年底北美再開達拉斯新航線，華航根據今年新機加入的概況，內部正在評估將原有北美航點全面加密航班，提升航網競爭力。

星宇航空考量到市場競爭力，不斷加碼北美線布局， 6月2日起開闢台北-加州安大略航線，有望吸引更多經常往返大洛杉磯地區及亞洲的旅客，安大略也成為星宇航空北美航網的第四個航點，將配合星宇航空密集的東南亞航網，搶攻轉機客。

長榮航空一直是國內航空業者飛北美線的一哥，目前長榮航空飛北美航線每周已經達到87班，而且航點最多；長榮航空預計於2025年11月開航台北-達拉斯新航線，成為長榮北美第九個航點，讓北美的航網布局更加深化，提供更多商務與轉機的市場需求。

星宇航空 東南亞 長榮航空

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