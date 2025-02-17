航空業市場續旺 華航、長榮航、星宇迎千億級交機潮

航空業2025年迎千億級交機潮，今年首季起，華航（2610）、長榮航（2618）及星宇航空（2646）今年首季起陸續啟動全新的交機計畫，根據華航、長榮航等航空公司的千億買機計劃案，全新客機將在首季起飛、投入營運。

航空三雄華航、長榮航及星宇航空因為新機訂單超前部署，今年三雄喜迎史上最大的交機潮，華航24架波音787長程機客機2025年開始交機；長榮航今年有五到六架波音787新機要交付；星宇航空2025年首季再交一架空巴A350-90。

航空業持續復甦，航空客運市場續旺，然而波音和空中巴士這兩大飛機製造巨人，近年來交機頻頻延誤，即便現在訂新機，交機時間也都要到2030年，所以之前已經訂機的業者競爭力跟著浮現；2025年「航機維修能力」成為全球航空業者業績能否脫穎而出重要關鍵。

華航之前規劃全新24架787長程機客機2025年開始交機，剛好在迎接美國新任總統上任各種長程的商務需求開始移動，新機的加入，有助於華航加開北美線，預計最快第1季新機就會開始加入，華航的長程新機加入，成為推升華航未來營運成長的最重要成長動能。

此外，華航未來還將引進十架空中巴士A350-1000客機、十架波音777-9客機及四架777-8F貨機，預計將斥資約3,850億元，新機隊預計自2029年開始交付，未來將投入北美與歐洲長程客運及貨運航線。

長榮航空目前還有八架787-9與五架787-10陸續交機，2025年預計會交五到六架787新機，預計在2029年以前交付完成；另外，將於2027年起將陸續引進18架A350-1000型廣體客機；2029年起陸續引進15架A321neo型窄體客機。

長榮航空自2025年起陸續執行三架波音777-300ER客機改貨機工程，屆時長榮航空波音777F貨機機隊將達12架，貨運運能將增加至少一成，有助於調整客貨運營收比重；同時為提供旅客更新搭機體驗，16架777-300ER自2026年改艙，提升整體競爭力。

星宇航空總機隊數共有26架，包括13架321neo、五架330neo、八架350-900；預計2025年首季再交一架A350-900；今年會引進七架廣體客機，分別為三架A330neo、兩架A350-900以及兩架新機型A350-1000，至2025年底，機隊將達33架。

此外，星宇航空也全面強化航空貨運布局，2024年底也宣布執行五架A350F貨機選擇權，並與Airbus、Rolls-Royce正式簽約，將貨運機隊規模擴增至十架A350F貨機，成為全球最大A350F訂購者之一，展現星宇航空對於貨運市場長期穩健發展的高度信心。



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