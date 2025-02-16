行政治理／財政部政務次長阮清華 政策溝通 當仁不讓

各部會發言人在政策溝通上扮演重要角色，財政部發言人、政務次長阮清華自上任以來，以穩健、幽默的特質，充分扮演其中穿針引線的重要角色，無論是國安基金、公股管理等業務，都在他帶領下交出亮眼成績單。

知一答一 不虛應敷衍

擁有「國安基金操盤手」、「國庫掌門人」、「公股軍師」等響亮稱號，阮清華進入公職40餘年，歷練相當完整。他在2018年升任常務次長，2020年內閣改組後轉任政務次長與財政部發言人，擔起財政部的門面工作。

阮清華擁有台大法律系學士與政大企管系學士雙學位，面對各式突發問題，總是「知一答一」，絕對不會以空泛的發言或華麗的詞彙來虛應面對，他曾笑說，「大家都想知道問題的解答，如果只是泛泛而談，或許ChatGPT還會講得比我更好」。

舉例來說，新科立委面對財政部各種專有名詞時，常常會誤用或使用錯別字，「歲計賸餘」容易被誤唸成「歲計騰餘」，即便在質詢台上，阮清華也不會正面糾正對方，反而是很平常心的完成詢答。

近來在野黨推動財劃法修法，財政部站在最前線，阮清華站在財政部立場，積極說明政策立場，不卑不亢，希望立委能夠了解財政部態度，以及修法茲事體大。

阮清華在面對重要議題時，總是正經嚴肅回應外界，但私底下是個幽默、風趣、樂觀正面的人，不僅喜歡講笑話炒熱氣氛，也常透過自嘲緩解同仁的工作壓力。

風趣樂觀 喜歡講笑話

財政部官員工時普遍特別長，下班時間後還在辦公室處理公文也是工作日常，即便在結束馬拉松的會議後，阮清華時常沈浸於工作中、力求事事不拖延，但他也常忘情於工作到忘記時間，曾不小心讓司機超時加班，或是被同仁提醒工作太晚。

阮清華曾說過，財政部業務需要考量很全面，變數非常多，甚至有時候明明考量已經盡量周全，卻仍難以掌握外在變化，這時候他就會調整心情、快速翻頁。

作為一個虔誠的基督徒，面對財政部繁瑣的數字與沉重的業務量，他會將壓力透過禱告釋放，以積極、正面的態度來面對每一天。

阮清華擁有台大法律系、政大企管系雙學位，可說是學霸次長，進入財政部任職後，一路從賦稅署專員、科長、專委，再擔任中區國稅局長，歷經國稅局實務歷練後，2015年起擔任國庫署長，從賦稅領域跨足到國庫領域，表現受到高層肯定，後來升任常務次長、再轉任政務次長並兼任發言人，備受器重。

阮清華原本出身自賦稅領域，後來擔任國庫署長後，開啟了新篇章，在擔任政次時，督導範圍仍是公股、國庫等範圍，由於執掌國庫、動輒得咎，阮清華面對政務時謹慎低調，在彰銀（2801）案、普發現金等重大政策面前，都能理性溝通、當仁不讓。