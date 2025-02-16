數位行銷／強化數據管理 布局隱私技術

Google公司原計劃在2024年底淘汰第三方Cookie，推動Privacy Sandbox 作為隱私友善的數據追蹤方案，但在 7月22日又突然宣布不再取消或替換第三方Cookie，這項決策對數位廣告市場、品牌數據策略與行銷技術應用帶來重大影響。

過去幾年，行銷人積極準備迎接「無Cookie時代」，許多企業開始發展第一方數據策略，測試AI行銷技術，並尋找其他精準行銷的解決方案。如今，Google的政策變化意味著短期內數位廣告的結構不會發生劇變，但這並不代表行銷策略可以原地踏步。

雖然第三方Cookie繼續存在，但數位行銷趨勢仍在快速遞嬗，消費者隱私意識不會減弱，政府法規對數據使用的監管仍然趨嚴。如果公司品牌過度依賴Cookie，將在未來數據政策變動時陷入被動狀態。

因此，建議行銷人應把握這段轉型緩衝期，趁機為公司建立更穩健的數據管理與行銷策略，確保在未來仍能維持精準行銷的優勢。

綜觀今年數位行銷的三大關鍵趨勢，第一方數據仍是核心，品牌數據自主權非常重要：即便第三方Cookie仍然可用，行銷人仍應該強化第一方數據的搜集與應用。

當法規趨嚴使得品牌難以單純依靠Cookie進行廣告追蹤，而消費者也愈來愈關注數據的使用透明度。此刻，企業應建立有效的會員機制、電子報訂閱系統以及社群行銷策略，以累積自家的數據資產，減少對第三方 Cookie的依賴。

其次，AI行銷與自動化勢在必行，除可大幅提升精準度，同時也有助於提升個人化體驗。此外，AI在數據分析與行銷自動化中的應用將更加廣泛，愈來愈多的品牌將依賴機器學習來提升廣告精準度，優化受眾分群，甚至預測消費者行為。

諸如Google的Performance Max、Meta的Advantage+等AI驅動廣告工具，將成為2025年行銷人必須掌握的技術。

最後，個資隱私益發受到重視，唯相關政策仍持續演變，尚無定論。因此，建議品牌應做好長遠應對：雖然Google放棄淘汰Cookie，但仍會持續推動Privacy Sandbox技術，如Topics API、FLEDGE等，這些技術將成為未來的廣告標準，品牌應積極測試並適應新的數據追蹤方式，以確保行銷策略符合未來的隱私法規。

面對這場政策變動，行銷人不能單純將其視為「回到過去」，而是應該利用這段時間，建立更強的數據基礎，強化AI行銷應用，並為未來隱私法規的變遷做好準備。

真正聰明的行銷人，不會因為 Google的決策改變而停下腳步，而是應該趁這段時間強化數據管理、運用 AI提升行銷效率以及加速布局未來隱私技術。這不僅能讓品牌在當下維持競爭力，更能確保在未來數據環境進一步變動時，依然能穩健應對並保有餘裕。

整體而言，數位行銷的變革仍在進行中，這不是終點，而是一個過渡期。行銷人要做的，不是被動適應，而是主動布局未來。