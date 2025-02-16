經濟選書／部屬不懂指令…換個方式說說看

正因為愈來愈多年輕人不擅長溝通，所以許多企業在應徵新人時很注重此能力，於是各企業爭奪擅長表達的年輕人。但在面試時互相交流、說幾句話，就可以了解應徵者的溝通能力嗎？其實在面試場合判斷表達能力的高低，意外的很困難，評斷的標準相當模糊。

以下是我和一位主管的對話。該主管以為錄取了具備溝通能力的人才，卻發現這名部屬不知變通。

銷售部主管：「我們這邊有一個不懂得變通的員工，真的很傷腦筋。我們的銷售部門主要是面對面服務客戶，遇到客戶殺價的情況，我們最多可提供20％的折扣，但須盡量維持在10％，若真的不行，頂多折15％。」

我：「也就是說最多可以折20％，但盡量提供10％的折扣，若談得不太順利，也不能直接折價20％，而是堅持跟客戶說，最多只能折15％，對嗎？」

銷售部主管：「沒錯。如果折到15％，跟其他客戶比起來明顯的折扣較多。考量到可能會嚴重影響到其他經費，所以我會提醒部屬堅持跟客戶溝通，但即便如此，他又輕易的給予客戶15％的折扣。」

我：「可事先知道商品折扣10％或15％後，具體數字是多少嗎？」銷售部主管：「具體數字是關鍵嗎？仔細想想，他在這方面的確很令人疑惑。前陣子提醒他時，他說：『我一開始當然是用10％的價格跟客戶談，但客戶無法接受，還說如果再讓他折1萬日圓就願意付錢。我想說1萬日圓的話也不到一成，於是就這樣成交。』我聽到這番回答，就和他說明如果一開始已經折10％，再折1萬日圓，折扣就會超過15％以上。他聽到後整個傻住。」

我：「那是因為他連折15％後會是多少都不知道，對嗎？」

銷售部主管：「的確有那種感覺。雖有很多人不擅長數學，但與其說是數學差，不如說是不會算數。他有使用計算機，但不知道如何用計算機算『打折後會變成多少元』的樣子。」

案例中的部屬，問題在於對百分比等抽象的概念不夠熟悉。或許有不少人認為，大家理所當然的都會知道百分比等概念，但實際上不清楚的人意外的很多。

數學家芳澤光雄在他的書《不知道「％」的大學生》提到，許多大學教授說有學生在計算比例的問題裡，犯下不可置信的錯誤，芳澤光雄也曾被學生問：「『％』是什麼？」

一般不清楚教育現場實際情況的人，聽到明明是大學生，卻連在小學曾學過的分數和百分比都不會時，會懷疑自己的耳朵；但是對了解實情的人來說，並不是特別震驚的事。

剛出社會、開始工作的人不了解百分比也很常見。

為了防止部屬混亂，下指令時避免說「最多給多少％的折扣」，而是客戶在殺價過程中，先讓部屬提出能折價至多少元（折10％後的金額），如果客戶仍無法接受，甚至要求再降價，那部屬就堅持能折價至多少元（折15％後的金額）、最低則是折價至多少元（折20％後的金額），像這樣提出具體的數字。

當然，讓部屬學習百分比的計算方式也很重要，但需要花一點時間，而為了讓工作現場順利，先根據每個商品提出具體的價格。

（摘自《當部屬無法依指令做事》，任性出版）