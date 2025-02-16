快訊

詐騙國安危機 全國遭詐500億

美國務院更新官網 學者：文字保留彈性 美立場未變

獨／八大行庫追回青安違規利息補貼已近9成 戶數破千戶

點子農場／讓台灣光芒 閃耀大阪世博

經濟日報／ 吳仁麟（點子農場創新顧問公司執行長）

今年4月13日，世界博覽會即將在日本大阪登場。這五年一次的人類盛會被譽為「人文與科技的奧運」，然而，台灣卻無法以國家的名義參加。

55年前，台灣曾經在1970年的大阪世博向全世界閃亮的展現自己。由貝聿銘與李祖原等建築師聯手打造的「中華民國館」，以融合中西風格的建築吸引國際目光。而楊英風的巨大紅色火鳳凰更成為世博園區最受矚目的象徵。當時在寶塜歌舞團學習的16歲舞蹈家曹金鈴也站上了舞台，展現台灣的活力。

今年，大阪世博再次召喚世界，在夢洲建起總面積六萬平方公尺海上長城，許多來自不同國度的光芒將在這裡交錯閃耀。然而，在這光之陣裡，卻沒有台灣的名字。而四個為大阪世博而打造的計畫，正像四道光芒穿越海潮，帶著熱情與創意奔向日本，要讓世界再次看見台灣：

一、台灣自己館：一座為自己而生的燈塔

發起這個計畫的文史工作者蔣耀賢說，大阪世博沒有台灣館，所以他邀請2,300萬台灣人來共同打造一座「台灣自己館」，成為一座為台灣人而建，也為世界而開放的燈塔。這不是一座高聳於世博園區內的官方建築，而是一場民間的策展行動，募集2,300根日本原木蓋出台灣自己的精神堡壘。並且在策展人陳建大明的規畫下，從台南的東門美術館出發，攜著黃土水的雕塑線條、陳澄波的鮮明色彩、李仲生的前衛思維、蕭勤的國際視野，一站一站地巡迴，要走進位於日本的「台灣自己館」。

二、台日共玩團：從先發九人啟動的海上對話

世博開幕的那一天，來自台灣的九人將站上大阪的土地。他們是藝術家、作家、音樂人、學者，是用文字與影像編織時代的人。他們的旅程，不只是參與，更是共同創作。由攝影家林聲領軍的「先發九人」邀請楊英風美術館等代表，將開啟一場跨越台日的藝術對話。他們將走進瀨戶內海的藝術島嶼，在直島的地中美術館，在小豆島的映畫村，在淡路夢舞台，記錄日本與台灣的文化印記。這不只是一次旅行，而是一場「共玩、共創、共享」的實踐。

三、台灣假期：從大阪出發的綠色邀請

「大阪世博將照亮全球旅人的視野，然而，在這片繁華與未來感交織的場域中，我們想帶他們看看另一種光——台灣的山巒與海岸，那些在陽光與微風下，閃爍著生命力的地方」發起這次活動的退休教授陳炳煌說，「台灣假期」，是一張來自島嶼的邀請函。希望各國旅人參觀完世博之後，也能順道走進台灣的懷抱。從高山的檜木林，到平原的水田風景，從野鳥盤旋的海濱，到古老村落裡的人文氣息，享受自然與人文的溫潤。

四、矢板明夫的台日友好訪問團：記憶中的棒球與日本舞

長期關注台日關係的媒體人矢板明夫規劃了一次特殊的旅程。「台日友好訪問團」將從大阪啟程，前往姬路城，走入甲子園歷史館，重溫百年前台灣少棒選手的奮鬥足跡。也在德島一起跳阿波舞，感受日本風土文化。讓台灣與日本的朋友們，共同沿著這條路，回望、思考，並向前走去。這不僅僅是一趟參訪，更是一場關於記憶、連結與未來的旅程。那些曾經共同的記憶，將透過這次的訪問，被重新喚醒，成為未來故事的一部分。

世博 大阪 日本

延伸閱讀

日本團隊仿傚牛胃培養微生物 研發雜草發電設備

日本青森疑失智醫偽造逾百死亡證明 逾半死因寫肺炎

2025日本東京住宿嚴選Top7！新宿/淺草熱門景點飯店推薦，淺草雷門/阿美橫丁商圈購物觀光全包

日本醫院內爆殺人案謊稱「肺炎」 失智老醫師開立百餘份偽造死亡證明

相關新聞

航空業市場續旺 華航、長榮航、星宇迎千億級交機潮

航空業2025年迎千億級交機潮，今年首季起，華航、長榮航及星宇航空今年首季起陸續啟動全新的交機計畫，根據華航、長榮航等航...

全球航空商務轉機需求大增 三雄攻北美轉機商機

美國總統川普上任後，「讓美國再次偉大」牽動各種供應鏈移動，全球航空商務客轉機的需求量大增，華航、長榮航及星宇航空全面搶攻...

台中國際會展中心10月啟用 首波系列展浮上檯面

台中市民及工商界引頸期待超過20年的「台中國際會展中心」，在台中市政府建設局及工程團隊努力下，展館一期即將完成工程驗收及...

台中國際會展中心 國際級場地 新經貿櫥窗

台中國際會展中心是中部產業界推動多年，引領企盼的重要設施之一，業內人士指出，因為台中是台灣機械、航太、水五金手工具、自行...

酷澎 優質選品黏住消費者

美商Coupang酷澎首度公布年度重要產品品牌排名，涵蓋尿布、嬰幼兒配方奶粉及家用清潔產品等領域，為消費者提供更多品牌選...

經濟選書／部屬不懂指令…換個方式說說看

正因為愈來愈多年輕人不擅長溝通，所以許多企業在應徵新人時很注重此能力，於是各企業爭奪擅長表達的年輕人。但在面試時互相交流...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。