點子農場／讓台灣光芒 閃耀大阪世博

今年4月13日，世界博覽會即將在日本大阪登場。這五年一次的人類盛會被譽為「人文與科技的奧運」，然而，台灣卻無法以國家的名義參加。

55年前，台灣曾經在1970年的大阪世博向全世界閃亮的展現自己。由貝聿銘與李祖原等建築師聯手打造的「中華民國館」，以融合中西風格的建築吸引國際目光。而楊英風的巨大紅色火鳳凰更成為世博園區最受矚目的象徵。當時在寶塜歌舞團學習的16歲舞蹈家曹金鈴也站上了舞台，展現台灣的活力。

今年，大阪世博再次召喚世界，在夢洲建起總面積六萬平方公尺海上長城，許多來自不同國度的光芒將在這裡交錯閃耀。然而，在這光之陣裡，卻沒有台灣的名字。而四個為大阪世博而打造的計畫，正像四道光芒穿越海潮，帶著熱情與創意奔向日本，要讓世界再次看見台灣：

一、台灣自己館：一座為自己而生的燈塔

發起這個計畫的文史工作者蔣耀賢說，大阪世博沒有台灣館，所以他邀請2,300萬台灣人來共同打造一座「台灣自己館」，成為一座為台灣人而建，也為世界而開放的燈塔。這不是一座高聳於世博園區內的官方建築，而是一場民間的策展行動，募集2,300根日本原木蓋出台灣自己的精神堡壘。並且在策展人陳建大明的規畫下，從台南的東門美術館出發，攜著黃土水的雕塑線條、陳澄波的鮮明色彩、李仲生的前衛思維、蕭勤的國際視野，一站一站地巡迴，要走進位於日本的「台灣自己館」。

二、台日共玩團：從先發九人啟動的海上對話

世博開幕的那一天，來自台灣的九人將站上大阪的土地。他們是藝術家、作家、音樂人、學者，是用文字與影像編織時代的人。他們的旅程，不只是參與，更是共同創作。由攝影家林聲領軍的「先發九人」邀請楊英風美術館等代表，將開啟一場跨越台日的藝術對話。他們將走進瀨戶內海的藝術島嶼，在直島的地中美術館，在小豆島的映畫村，在淡路夢舞台，記錄日本與台灣的文化印記。這不只是一次旅行，而是一場「共玩、共創、共享」的實踐。

三、台灣假期：從大阪出發的綠色邀請

「大阪世博將照亮全球旅人的視野，然而，在這片繁華與未來感交織的場域中，我們想帶他們看看另一種光——台灣的山巒與海岸，那些在陽光與微風下，閃爍著生命力的地方」發起這次活動的退休教授陳炳煌說，「台灣假期」，是一張來自島嶼的邀請函。希望各國旅人參觀完世博之後，也能順道走進台灣的懷抱。從高山的檜木林，到平原的水田風景，從野鳥盤旋的海濱，到古老村落裡的人文氣息，享受自然與人文的溫潤。

四、矢板明夫的台日友好訪問團：記憶中的棒球與日本舞

長期關注台日關係的媒體人矢板明夫規劃了一次特殊的旅程。「台日友好訪問團」將從大阪啟程，前往姬路城，走入甲子園歷史館，重溫百年前台灣少棒選手的奮鬥足跡。也在德島一起跳阿波舞，感受日本風土文化。讓台灣與日本的朋友們，共同沿著這條路，回望、思考，並向前走去。這不僅僅是一趟參訪，更是一場關於記憶、連結與未來的旅程。那些曾經共同的記憶，將透過這次的訪問，被重新喚醒，成為未來故事的一部分。