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陶藝大師何志隆翡翠青瓷特展 霧峰林家宮保第園區展出

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
何志隆的翡翠青瓷，既是傳統工藝的復興，也是當代藝術的創新。記者宋健生/攝影
何志隆的翡翠青瓷，既是傳統工藝的復興，也是當代藝術的創新。記者宋健生/攝影

國際陶藝大師何志隆「翡翠青瓷」特展，自即日起至3月20日，在台中霧峰林家宮保第園區盛大展出，吸引藝術愛好者目光。透過這場展覽，民眾不僅能見證千年青瓷之美，更能感受匠人精神與文化傳承的永恆價值。

這場名為「氣韻生動-何志隆翡翠青瓷特展」的藝術盛宴，不僅展現青瓷工藝的極致美學，何志隆16日更將其代表作《玄鳥托瓶》，捐贈給宮保第董事長林俊明，象徵文化傳承與藝術精神的永續。

何志隆深耕陶藝逾30年，以獨創的「柴燒自然落灰上釉法」突破傳統青瓷限制。此技術將柴燒過程中產生的自然落灰與高溫釉燒結合，創造出如翡翠般溫潤透亮的釉色，被北京故宮陶瓷專家耿寶昌譽為「中華陶瓷之新品種」。

其工藝更獲《中國大百科全書》陶瓷文化卷收錄，成為陶瓷史上的里程碑。

何志隆在台東創立專屬柴燒窯爐，堅持以漂流木為燃料，歷經攝氏1,200度的高溫淬煉，讓釉色與胎體完美融合，成功率僅10%。這種「素胎入窯，滿釉出窯」的技法，復刻了西漢失傳的植物釉工藝，並賦予現代藝術靈魂。

這次展品精選何志隆經典與新作，包括《竹節瓶》、《琮式瓶》等器形流暢之作，展現青瓷優雅風骨。首度公開的《彌勒聖尊》，則以磅礡氣勢與細膩釉色驚豔全場。而捐贈作品《玄鳥托瓶》，以神話中的玄鳥托起瓶身，象徵文化傳承與創新精神的交融，成為展覽焦點。

霧峰林家宮保第園區的百年歷史建築，與翡翠青瓷的溫潤質感，形成跨越時空的對話。展場「宮二特展廳」與「大花廳」透過光影與空間設計，引領觀眾沉浸於藝術與歷史的交織中。

何志隆的作品屢獲國際肯定，曾陸續於法國羅浮宮、中國國家博物館、佛光山佛陀紀念館等殿堂展出，並被多家機構永久典藏。其工藝不僅復興古代技藝，更開創了當代陶瓷美學新典範，被視為「東方陶瓷藝術的浴火鳳凰」。

何志隆的翡翠青瓷，既是傳統工藝的復興，也是當代藝術的創新。透過這場展覽，民眾不僅能見證千年青瓷之美，更能感受匠人精神與文化傳承的永恆價值。

為延伸展覽深度，主辦單位同步開放「翡翠青瓷-台中太原典藏館」，採預約制參觀，此處匯聚何志隆畢生創作精華，民眾可於靜謐氛圍中近距離感受青瓷的獨特魅力。

陶藝大師何志隆「翡翠青瓷」特展在霧峰林家宮保第園區展出，吸引藝術愛好者目光。記者宋健生/攝影
陶藝大師何志隆「翡翠青瓷」特展在霧峰林家宮保第園區展出，吸引藝術愛好者目光。記者宋健生/攝影
何志隆(右)將其代表作《玄鳥托瓶》，捐贈給宮保第董事長林俊明。記者宋健生/攝影
何志隆(右)將其代表作《玄鳥托瓶》，捐贈給宮保第董事長林俊明。記者宋健生/攝影

佛光山佛陀紀念館 北京故宮 高溫

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