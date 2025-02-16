飛向世界的夢 2025長榮航空「幼苗計畫-校園深耕巡迴」花蓮首站啟航

2025長榮航空（2618）城市觀光馬拉松首站「幼苗計畫-校園深耕巡迴」於2月15日至16日在花蓮熱鬧登場。首日於國立花蓮高級農業職業學校舉行，由花蓮縣魏嘉賢縣議員、國立花蓮高級農業職業學校蔡金智校長秘書及長榮航空沈淑娟經理共同主持開場，邀請國立花蓮高級農業職業學校、光復商工、光復國中、自強國中、國風國中、花崗國中、大榮國小、明義國小、大興國小等學校近百名學生參與。

花蓮縣魏嘉賢縣議員表示，花蓮地區擁有許多優秀的體育選手，但資源有限，特別需要專業的指導來協助發掘更多人才。感謝長榮航空將專業訓練與資源帶到花蓮，幫助學生提升技能，並期待未來能看到更多選手代表台灣站上國際舞台。

花蓮站活動由陳盛琦及洪偉傑專業教練帶領，以「幼苗接觸田徑起點」帶領學生進行暖身、田徑體能訓練與團隊競賽，透過遊戲結合運動啟發學生的團隊合作能力與運動興趣，並結合學生夢想宣誓及分享環節，讓學生經由經驗分享進而相互啟發。此外，2011年世界青少年射箭錦標賽男子團體冠軍得主高浩文亦親臨現場，分享成長經歷及成為國家選手的歷程，鼓勵學生勇敢追夢、不畏挑戰，並堅持發掘自身潛力，邁向更廣闊的國際舞台。

活動第二天於信望愛少年學園舉辦，並同時邀請失親兒基金會共30名學生一同參與。長榮航空自2019年起每年皆邀請信望愛少年學園的青年免費參加長榮航空城市觀光馬拉松，讓學園學生有機會參與國際級賽事，至今已累計近30位學園青年及老師參賽。

本次活動中特別為信望愛學園與失親兒基金會的孩子們設計了趣味運動課程，包括分組訓練、肌力訓練及小隊輔互動交流，並藉由活動中學生的理解與表現，給予專業指導幫助孩子們在實作中增進運動技能，進一步培養自信與設定目標，讓孩子們在體驗運動樂趣的同時，也為未來開啟更多可能性。