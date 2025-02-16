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重電族群1月營收多走高 法人按讚後市營運

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
重電族群1月營收紛紛走高，其中，士電（1503）月增22.8%、年增8.7%，創歷史單月新高，而華城（1519）年增89.01%，創同期新高，市場法人並為後市營運按讚。美聯社
重電族群1月營收紛紛走高，其中，士電（1503）月增22.8%、年增8.7%，創歷史單月新高，而華城（1519）年增89.01%，創同期新高，市場法人並為後市營運按讚。美聯社

重電族群1月營收紛紛走高，其中，士電（1503）月增22.8%、年增8.7%，創歷史單月新高，而華城（1519）年增89.01%，創同期新高，市場法人並為後市營運按讚。

法人機構表示，華城1月營收年增89%，主要是持續接獲台電強韌電網計畫釋單，變壓器等重電設備外銷美國，帶動單月營收刷新歷年同期新高紀錄。而美國變壓器需求持續強勁，北美市場為2024年成長最快區域，主要受惠於數據中心擴張與大型基礎建設專案推動。

台灣方面，預計至2028年，電力需求年成長率將達2.5%，其中AI電力需求預估達2GW，進一步推升電力設備需求。大同（2371）1月營收年增6%，創下近七年同期的新高，其中，旗下電力事業群在2025新年度的首月即見毛利率繼續成長，尤其重電、電表的毛利率比前期和去年同期都見攀升。

分析師並認為，華城在2024年北美需求持續，無論高低壓變壓器價格行情維持高檔，使得毛利率與營收略優於預期，雖2025年新產能量產時間將遞延至下在半年，但因國際市場將因HVDC長期建置計畫持續，變壓器將維持短缺局面，將有利營運表現。

另外，擴大電動車充電營運業務，加上新專案離岸太陽能將陸續展開，多元化產品組合有利於分散市場與客戶屬性，考量今年新產能擴增雖遞延，但國際重電供需將維持吃緊局面，新專案也將陸續進入小量產階段，持續看好後市營運表現。

士電 毛利率 營收 華城

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