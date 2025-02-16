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業界：全年工具機及零組件出口看增10%

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

儘管今年上半年景氣仍不明朗，美國總統川普大力推動美國製造回流，加上俄烏戰爭有望停火，3月還有台北國際工具機展加持，台灣工具機暨零組件公會預期下半年接單可望回升，全年工具機及零組件出口成長上看5%至10%。

和大（1536）集團董事長沈國榮表示，地緣政治衝突逐漸和緩，將帶動戰後重建商機，他也預期，今年下半年訂單會增加，帶動第4季出貨業績成長，全球景氣復甦，「疲弱已久的台灣工具機，明年將是大爆發的一年」。

台灣工具機去年出口值22.18億美元、年減14.8%，是機械出口產品中受影響最大的產業；今年1月台灣工具機出口值1.34億美元，仍較去年同期衰退30.6%，顯示第1季景氣仍在谷底，主要還是受到俄烏戰爭及中東以巴衝突影響。

工具機公會稍早針對會員廠商問卷調查顯示，有54%的廠商認為今年營收會成長、持平的有32%、認為衰退的僅14%；至於出口，認為會成長的約50%、持平的23%、認為會衰退的27%。

由此顯示，儘管大部分企業預期營收會成長，但出口方面則呈現較大不確定性，產業面臨的外部環境依然充滿挑戰。整體來看，台灣工具機產業對2025年景氣展望，呈現樂觀與謹慎並存的態勢。

工具機 景氣

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