俄烏戰爭有望停火…迎重建商機 工具機春燕來了

俄烏戰爭有望停火，戰後產業復甦商機大，國內工具機暨零組件廠包括程泰（1583）、高鋒（4510）、東台（4526）、上銀（2049）等，都看好景氣回升有望。

程泰集團董事長楊德華指出，俄烏戰爭一旦停火，戰後產業重建商機可期，過去三年台灣工具機被禁止出口的國家，也可望恢復出口，加上3月有台北國際工具機展助攻，預期第2季景氣會明朗化，下半年有望逐季增溫。

程泰去年集團合併營收44.23億元、年減16.8%；今年1月合併營收3.06億元、年增2%，為三年來同期新高。目前集團包括程泰、亞崴合計在手訂單逾15億元，能見度看到第2季，預期全年營收有機會成長10%至15%，高鋒甚至上看成長20%。

工具機業看今年景氣

和大集團董事長沈國榮指出，俄烏戰爭停火，對台灣工具機業來說絕對是大利多。其實過去俄羅斯、東歐、中歐及土耳其等，都是台灣工具機主要外銷市場，受到俄烏戰爭影響，台灣工具機被禁止銷往這些國家或地區，各家廠商業績普遍下滑。

俄烏戰爭若能在上半年停火，沈國榮預期，第3季起會迎來一波訂單潮，帶動第4季出貨業績。集團旗下高鋒目前在手訂單4.3億元，能見度約三個月，第4季起又有先進封裝檢測設備出貨，全年營收看增15%至20%。

東台集團董事長嚴瑞雄認為，今年工具機景氣可望在第2季起逐步明朗。目前在手訂單32億元，集團已訂出今年營收成長、本業由虧轉盈的目標。

東台去年合併營收57.39億元、年減24.7%；今年1月合併營收4.57億元、年減9.6%。今年營收成長動能，來自於PCB鑽孔機外銷泰國客戶訂單有所成長、台灣東台路竹廠訂單增加，以及亞太菁英航太產業訂單成長等。

上銀去年合併營收243.92億元，較2023年略減0.9%；去年第4季合併營收63.76億元，季增0.8%、年增10.7%，為近五個季度高點。今年1月合併營收19億元、年增5.5%，連續五個月年增正成長。