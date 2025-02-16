長榮航新豪華經濟艙 17日登場

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
長榮航空。 記者黃仲明／攝影
長榮航空。 記者黃仲明／攝影

長榮航空（2618）將於2月17日舉行第四代全新豪華經濟艙發表會。全新豪華經濟艙首次導入波音787-9客機，嶄新設計座椅同步登台亮相，除了硬體的全面升級外，也將展示全新豪華經濟艙的特色亮點。

長榮航空2024年合併營收達2,210.09億元，年增率10.31%，全年度合併營收創下歷史新高。長榮航空表示，為全球旅客帶來尊榮享受，尤其高艙等的需求量不斷增加，這次改艙期許再創空中旅程的全新標竿，全新豪華經濟艙推升長榮航空服務進入嶄新篇章。

考量到市場需求，長榮航空元月已經宣布啟動招募百名員工，用行動宣示看好2025年航空客運市場展望；元月合併營收達200.45億元，與去年同期合併營收176.31億元相較，年增率為13.69%，寫下歷年來單月合併營收次高。

因應市場需求，長榮航空也擴充機隊，目前共有76架客機及九架貨機，尚有八架787-9與五架787-10預計在2029年以前交付完成。

發表會 長榮

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