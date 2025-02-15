5年堅守愛心！伊絲碧媞春酒盛宴 攜手台中市府做公益
伊絲碧媞自2020年創立以來，始終將企業責任與公益使命並行。伊絲碧媞今(15)日舉辦春酒暨五週年盛宴，再次攜手台中市政府，將愛與溫暖送至台中每個角落。伊絲碧媞總經理陳睿紳表示，這場盛會不僅是對過去五年成就的慶祝，也是對未來責任的承諾。
陳睿紳提到：「企業的力量不僅要體現在商業的良性競爭中，更應當時刻關注社會需求，為需要的群體提供實際的援助。」這句話道出了伊絲碧媞的核心價值-企業不僅要追求經濟成長，更應當肩負起社會責任，將愛心延續，無私奉獻。
在過去的五年中，伊絲碧媞堅守愛心，年年捐贈高頂復康巴士送往台灣各地，幫助身障者克服出行上的困難，大幅提升他們的生活品質。高頂復康巴士的捐贈，提供給身障朋友更加便捷的出行協助，致力創建「有愛無礙、友善社會」。
同時，伊絲碧媞也時刻關注弱勢家庭的需求，五年來，連續捐贈民生物資給全台各地安家實物銀行，讓弱勢家庭感受社會的溫暖與關懷。這些愛心公益的行動，更是見證了伊絲碧媞對每位需要幫助者的真心關懷，為社會帶來溫暖的力量。
陳睿紳表示，透過這些公益行動，期望激勵更多企業共同投入公益行列，將愛延續下去形成「無限善的循環」，攜手為社會創造更多正面的影響力。
在春酒盛宴的現場，台中市政府也對伊絲碧媞的愛心善舉表示誠摯感謝，除指派代表出席受贈，並致贈感謝狀。伊絲碧媞此次的公益行動，為台中市的弱勢群體帶來了溫暖的希望，讓台灣的社會更加和諧且充滿力量。
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