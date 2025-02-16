產業追蹤／衝刺AI 創造社會福祉

「社會責任」是ESG重要的指標之一，而隨著科技快速演進，全球有愈來愈多科技公司、學術機構與非營利組織，正積極將科技應用於解決社會問題，促進公平與包容，使更多人能享受科技帶來的便利，例如以創科科技應用於教育、醫療、身障平權等，縮小不同族群間的落差，創造更包容的社會。

根據微軟於2023年發表的一篇報導，人工智慧（AI）與輔助技術正在幫助全球超過10億名身心障礙者獲取更多發展機會，例如透過AI技術改善視障者的閱讀體驗、協助聽障者即時獲取資訊等。這些技術不僅提升身障者生活品質，也有助融入社會，科技的演進，成為弭平資訊與文化落差的重要角色。

台灣以資通訊產業聞名於世，近年來更積極運用創新科技，使聽障者跨越生理限制，例如工研院就透過AI與5G技術，使得聽障者在獲取資訊與藝文體驗上獲得前所未有的便利與可能性。

資訊化時代，新聞與即時資訊幾乎涵蓋了生活所需的必要情報。但對聽障者而言，主流新聞多以聲音與字幕呈現，無法完全滿足其需求。根據世界衛生組織（WHO）的報告，全球約有超過5%的人口（約4.3億人）因嚴重聽力損失需要治療，台灣的聽障人士約有12萬人。他們在日常生活中經常面臨資訊的不對等，無論是新聞、教育、公共服務，甚至是即時通訊，皆可能因缺乏無障礙設計而產生理解上的落差。

為使資訊更直覺地傳遞給聽障者，工研院開發出一套自動轉換成手語影像的AI系統「AI虛擬手語氣象主播」。該技術結合大語言模型、深度學習與生成式人工智慧技術，能夠將新聞文字內容即時轉換為手語影像，由虛擬主播進行播報，讓聽障者也能同步獲取即時資訊，不須等待影片後製上字幕，或受限手語翻譯員的人力與時間。

這套手語轉換技術的應用場景十分廣泛，不僅能夠運用在新聞媒體，未來也可應用於政府公告、緊急災害警報與教育課程等，例如當許多政策與資訊需即時傳遞給社會大眾時，為確保不因聽覺障礙而錯失重要消息，需透過手語主播系統，聽障者能夠同步獲得正確資訊。

同時，這項技術的發展也促進手語數位化。由於不同地區的手語可能存在差異，透過AI的持續學習優化，未來有機會建立更精確的手語翻譯系統，使手語傳播更加普及，進一步促進社會的無障礙溝通環境。

藝術文化是社會價值與歷史文化的載體，聽障者往往因缺乏聲音感知，無法完整體驗音樂或戲劇演出。表演藝術中，音樂、節奏與現場氛圍能瞬間打動人心，對聽障朋友而言，僅憑字幕或手語翻譯，難以完整傳達音樂的節奏與情感。

為此，工研院研發全台首款可移動式「5G共感穿戴背心」，利用5G的廣連結與低延遲特性，將音樂中的震動和節奏轉化為觸覺與視覺反饋，讓使用者以全新的感官體驗，感受藝術魅力。2024年，該技術與國家兩廳院及桃園市政府攜手舉辦文化平權展演，聽障舞者穿上背心後，即刻捕捉音樂中的細膩情感，隨著節奏自由舞動，突破了傳統音樂僅能靠聲音表達的局限。國家兩廳院也邀請台北市立啟聰學校的學生參與聲音探索課程，使年輕一代透過科技體驗多感官藝術，激發對文化的愛好。