產業追蹤／守護自然 科技扮生力軍

過去許多環境保育工作仰賴人力進行，例如生態監測、廢棄物處理與資源回收，但受到人力限制、技術門檻與環境變遷等因素影響，成效不夠精確或難以長期維持。隨著科技發展，AI、大數據分析與創新材料技術等新興技術，為環境保育提供解決方案。工研院即運用科技助力解決環境及保育問題。

位於國境之東的七星潭，因有著優美的弧形海灣，又被稱為「月牙灣」，近年來極端氣候頻繁，大量漂流木在颱風暴雨後沖刷至海灘，造成觀瞻不佳與危險，同時含有大量鹽分的漂流木若直接進入焚化爐燃燒，容易短減設備壽命。東華大學能源科技中心與工研院攜手將漂流木經過高溫氣化形成生物碳，經研磨後參雜至水泥基底，再製成人工魚礁。由於傳統魚礁生產過程中，每公斤魚礁會產生0.9公斤碳排放量，然而高溫氣化屬於無氧技術，燃燒過程不會額外產生碳排放，若將產生的生物碳混入水泥製成人工魚礁，每公斤魚礁反而能封存3.7公斤的碳，還能幫助附著的珊瑚礁與海草穩定成長。

工研院與中華電信共同合作開發的「AI有保琵」AI鳥類辨識行動方案，結合中華電信5G行動網路和AI人工智慧技術，自動識別棲息地內的黑面琵鷺，為保護珍稀鳥類和維護生物多樣性提供強有力的支持。工研院／提供

若能將魚礁順利投入海洋，就能把碳封存在海床底下，還能成為珊瑚礁、魚群的棲息地。為確保負碳排魚礁對海洋環境無害，工研院將魚礁浸泡在1公尺以上的實驗槽內，除檢測是否溶出重金屬等有毒物質，甚至透過調整參數，進行加速腐蝕測試。希望未來技術成熟後能對接國際驗證單位，已吸引許多企業合作進行公益，一起維護海洋資源，成為復育海洋資源的生力軍。

黑面琵鷺是瀕危物種，每年9、10月有超過全球數量60%的黑面琵鷺飛抵台灣渡冬，停至隔年3、4月再北返。黑面琵鷺的出現，代表該地區有豐富魚類、甲殼類及水生植物，是濕地生態的重要指標物種。過去台灣監測黑面琵鷺主要透過衛星追蹤和人工觀察來監測棲息地和遷徙路徑，雖然提供重要的數據，但缺乏持續的資金支持和技術更新，影響監測準確性和效率。環境變遷和人為干擾也使監測結果難以反映實際情況。

工研院與中華電信（2412）合作開發AI鳥類辨識行動方案「AI有保琵」，具備一鍵部署AI模型的優勢，使用中華電信5G高速傳輸網路，提供棲地即時影像AI辨識進行AI模型辨識，結合工研院開發AI辨識演算法持續迭代與多模型精進，全天候穩定監控即時辨識多隻黑面琵鷺數量，免出門即可瞬間識別飛鳥百態，提高黑面琵鷺監測工作的效率與精確度。未來將擴展應用範圍，不僅能監測更多瀕危物種的數量與活動軌跡，也可支援其他保育研究項目，為環境保護帶來更精確高效的科技解決方案。

隨著基礎建設需求增加，台灣近三年約產生1,500萬噸瀝青刨除料，由於法規與技術的限制，這些刨除料難以有效去化，導致大量堆置問題日益嚴重，不僅占用空間，更可能對環境造成衝擊。同時，台灣天然砂石資源日漸短缺，新砂石開採變得困難且成本攀升，使國內建設工程對進口砂石的依賴加劇。為此，工研院歷經十年研發，成功開發出「刨除料瀝青砂石分離再生技術」，可實現瀝青刨除料的100%循環再利用，為產業提供永續發展的解決方案。

此項技術透過生物菌劑、砂石分離技術及再生劑等多項創新，使瀝青刨除料高效還原再利用。首先，利用特定生物菌劑對刨除料中的老化瀝青進行初步降解，降低能耗。接著透過砂石分離系統，以水洗技術將刨除料中的瀝青砂與砂石有效分離，最終達到70%新砂石與30%瀝青砂的回收率。再生劑的應用則可確保回收瀝青的黏結性，使其能重新融入新瀝青混合料，減少對化石瀝青的需求。

目前由地方政府牽線媒合，工研院提供「刨除料瀝青砂石分離再生技術」，與在地砂石業者合作，共同建置全台首座刨除料瀝青砂石分離再生示範廠，推動公共工程廢料再生利用，減少對進口砂石的依賴，該示範廠的年處理量可達8萬噸，並將驗證該技術在不同類型刨除料上的適用性。該技術已通過多項試驗驗證，回收的新砂石符合CNS15308瀝青鋪面混合料標準，瀝青砂則能提高瀝青油含量至9%，顯示出極高的回收價值。

工研院亦積極開發資源循環再利用技術，將50%轉爐石、30%瀝青刨除料兩種再生原料，取代80%的天然砂石，搭配研發的瀝青再生劑，融合為「抗車轍瀝青混凝土」，已應用於台塑高雄仁武廠重車出入道路鋪設，鋪設迄今超過二年，路面仍完好如初，使道路使用壽命延長八倍以上。使用此類原料不但減少開採天然砂石的成本，更可減碳超過75%，較傳統施工成本低了30%，為無機物料循環再應用的典範案例。