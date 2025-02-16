產業追蹤／ESG新時代 永續發展加速度

隨著全球環保意識抬頭、社會責任日益受到關注，以及企業治理透明度的提升，ESG已成為企業發展不可或缺的核心戰略，更是企業提升競爭力的關鍵。根據KPMG安侯永續發表的《2024年全球企業永續報告大調查》，台灣前100大企業有99%都已發布其永續報告書，年增5個百分點。非營利組織亦跟進ESG浪潮，工研院率國內科研法人之先，在2024年發布第二本「永續報告書」，引領科技發展與社會環境共融，展現永續發展的堅定信念。

放眼國際，《2024年全球企業永續報告大調查》資料顯示，全球前250大企業中，已有96%發布永續報告，環境面上，企業透過減碳、綠色能源與循環經濟實踐永續經營，以符合全球減碳政策與市場期待。社會層面上，則強調幸福職場、多元共融與社會責任，讓企業能與利害關係人建立更深厚的信任。至於公司治理，強化透明度、強調道德經營，能降低風險、提升品牌形象，奠定永續基石。消費者、投資人與供應鏈夥伴愈來愈重視企業的永續表現，推動ESG不僅是企業的責任，更是市場競爭力的關鍵。

工研院院長劉文雄表示，為因應ESG浪潮，打造永續組織，工研院在2022年成立「組織永續發展辦公室」，參考聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals；SDGs），提出「永續發展策略藍圖」，從誠信治理、科技研發、產業發展、社會福祉、幸福職場、綠色院區等六大面向出發，將SDGs融入組織文化與研發工作中，逐年檢視永續成果，實現工研院推動產業永續發展的承諾與決心。同時，鏈結公協會、產官學研夥伴，積極促進國內外產業交流與科技發展，攜手產業布局未來，共同推動永續發展。

舉例來說，為打造綠色院區，朝向低碳發展，工研院年投入約1.3億元建置低碳設施，建置太陽能板、用水及廢水回收機制等，年累計節電1,212萬度，年約減少5,987公噸碳排，水資源回收再利用年約11萬公噸，形成正向循環。也在院區建置再生能源發電設備，供應院區部分用電，從電力使用者轉換為產消者，改變傳統由供電方滿足用電方需求的供電概念，為台灣能源轉型貢獻心力。

此外，工研院也發揮創新研發的核心價值，協助產業發展，及將科技落實在社會公益的應用。協助產業方面，迄今為止，工研院已鏈結逾600多個公協會，累積近160個國際合作夥伴，建構全球重點國家區域之科技合作平台。社會公益成果，則自2013年起陸續與慈濟基金會、世界展望會等組織合作，將淨水科技用於救災，目前已協助包括土耳其、波蘭、菲律賓、寮國等受災地區，以及國內包括花蓮、台東、蘭嶼等偏鄉居民。

為接軌國際永續評比指標，工研院也依循「氣候相關財務揭露」（Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD）框架，進行氣候風險及機會鑑別管理，未來工研院會定期檢視組織永續發展目標及成就，以自主創新科技協助產業永續發展，運用科技助力解決環境及保育問題，弭平城鄉差距與實現社會平權，攜手邁向2050淨零永續發展目標。