快訊

奇蹟出現！13歲拉布拉多7年前被偷走 從370公里外終於回家感動哭了

失去大S實在太痛！蔡康永喊話小S「為了任務好好活著」

高雄分屍案第10天打撈屍塊 水下攝影機上場

聽新聞
0:00 / 0:00

奇巧食品入股旗山龍鳳 水餃火鍋專賣店今夏台中登場

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
奇巧食品主打全台最專業的麵點工廠，外銷總值超過達400萬美金。圖／奇巧食品提供
奇巧食品主打全台最專業的麵點工廠，外銷總值超過達400萬美金。圖／奇巧食品提供

奇巧食品以每股17.3元、收購近50年的老字號本土食品台灣旗山龍鳳食品股份有限公司73.2％股份，總收購金額1.9億元，成為龍鳳食品最大股東。

旗山龍鳳成立於1977年，目前資本額為1.5億元，以水餃火鍋餃、包子為主力產品，其中以火鍋餃系列的「四大天王組合」最為熱銷；此外，薯條、薯餅、洋蔥圈等西式食品，也是人氣品項，在代理品牌方面，則有安博格（Emborg）、卡貝樂（Conapore ）、Bulla、Lotte韓國樂天等國際冰品。

成立於1978年、主打全台最專業的麵點工廠的奇巧食品，總公司設於彰化縣北斗工業區，相當看好旗山龍鳳的水餃市場。奇巧食品董事長陳義在表示，入股旗山龍鳳後，除提供更多元商品，將於暑假期間在台中推出市場首創的水餃火鍋專賣店，同時強化與當地學校實施建教合作，並透過與在地農民、台灣豬農合作，促進當地農村更深度發展。

奇巧食品以製造水餃、鍋貼、蒸餃、湯包、水煎餃等調理麵食點心為主，1993進軍早餐市場，與多家知名品牌合作，2007年上架各大量販店，2010年外銷港澳、歐美地區走向國際化，2012年蔥抓餅成功進入日本市場，外銷總值超過400萬美金，2014年則以華師父品牌進駐好市多賣場，近二年旗下的奇津高麗菜水餃，更獲ITQI（International Taste Institute.）絕佳獎章。

奇巧食品蔥抓餅在日本市場十分熱銷。圖／奇巧食品提供
奇巧食品蔥抓餅在日本市場十分熱銷。圖／奇巧食品提供
旗山龍鳳火鍋餃系列的「四大天王」組合最為熱銷。圖／奇巧食品提供
旗山龍鳳火鍋餃系列的「四大天王」組合最為熱銷。圖／奇巧食品提供

品牌 水餃 火鍋

延伸閱讀

林聰明沙鍋魚頭插旗火鍋市場試營運熱賣 首間旗艦店開幕日期曝

湯沸騰以後才丟？職人直言浪費菇類鮮美：2招讓火鍋更濃郁

路易莎不只賣咖啡！大舉併餐飲品牌 火鍋、牛排、茶館全納版圖

吃水餃到底傷不傷腎？ 腎臟醫秒回「不會」 但這類人少碰

相關新聞

台鐵今年將招100名司機員、起薪41K 首期筆試錄取率24%

台鐵去年起公司化後，人力問題待解，台鐵公司今表示，為充實從業人力、確保安全、提升服務水準，今年度招募司機員100人，薪資...

奇巧食品入股旗山龍鳳 水餃火鍋專賣店今夏台中登場

奇巧食品以每股17.3元、收購近50年的老字號本土食品台灣旗山龍鳳食品股份有限公司73.2％股份，總收購金額1.9億元，...

估搶破頭！台南首批社宅位在永康、仁德精華區 拚第3季入住

台南首批社宅「宜居成功」、「宜居仁愛」將於3月底開放申請，其中「宜居仁愛」的一房型最低月租為3950元，「宜居成功」則為...

信義開發奪新北捷運聯開案 樹林線LG17站共構後年動工

信義開發拿下捷運土城樹林線首個捷運開發案「LG17站捷運共構」案，昨（14）日完成與新北市捷運工程局簽約，預計2027年...

信義開發落實永續 打造綠建築

信義開發總經理陳慶洪指出，信義開發對「LG17站出入口A捷運共構大樓」案以「共融預建築」為核心，打造落實永續、兼具社區營...

國際線空運量今年拚新高 估最高可達6,178萬人次

國內空運市場疫後持續穩定復甦，交通部民航局昨（14）日指出，國際線運量至2024年底已恢復至疫情前89%，達到5,356...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。