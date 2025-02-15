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奇巧食品入股旗山龍鳳 水餃火鍋專賣店今夏台中登場
奇巧食品以每股17.3元、收購近50年的老字號本土食品台灣旗山龍鳳食品股份有限公司73.2％股份，總收購金額1.9億元，成為龍鳳食品最大股東。
旗山龍鳳成立於1977年，目前資本額為1.5億元，以水餃、火鍋餃、包子為主力產品，其中以火鍋餃系列的「四大天王組合」最為熱銷；此外，薯條、薯餅、洋蔥圈等西式食品，也是人氣品項，在代理品牌方面，則有安博格（Emborg）、卡貝樂（Conapore ）、Bulla、Lotte韓國樂天等國際冰品。
成立於1978年、主打全台最專業的麵點工廠的奇巧食品，總公司設於彰化縣北斗工業區，相當看好旗山龍鳳的水餃市場。奇巧食品董事長陳義在表示，入股旗山龍鳳後，除提供更多元商品，將於暑假期間在台中推出市場首創的水餃火鍋專賣店，同時強化與當地學校實施建教合作，並透過與在地農民、台灣豬農合作，促進當地農村更深度發展。
奇巧食品以製造水餃、鍋貼、蒸餃、湯包、水煎餃等調理麵食點心為主，1993進軍早餐市場，與多家知名品牌合作，2007年上架各大量販店，2010年外銷港澳、歐美地區走向國際化，2012年蔥抓餅成功進入日本市場，外銷總值超過400萬美金，2014年則以華師父品牌進駐好市多賣場，近二年旗下的奇津高麗菜水餃，更獲ITQI（International Taste Institute.）絕佳獎章。
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