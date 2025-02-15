台鐵今年將招100名司機員、起薪41K 首期筆試錄取率24%

台鐵去年起公司化後，人力問題待解，台鐵公司今表示，為充實從業人力、確保安全、提升服務水準，今年度招募司機員100人，薪資約4萬1330元起。今分別於台北開南中學、花蓮花崗國中，舉辦第一期從業人員司機員筆試作業，此次應考人數416人（含12名女性），錄取率約24%。

台鐵公司表示，司機員考試共分筆試、口試及適性測驗3階段，今天筆試結束後，將於3月18日公告成績，後續將於3月22日進行口試，通過筆試及口試的應考生於4月份安排至航醫中心進行適性測驗，最後於5月22日公告錄取名單，並於7月辦理報到，後續將依其報考單位安排4個月維修基礎訓練、5個月司機員班訓練、13個月實務駕駛訓練，各階段均有相關測驗與檢定。

台鐵公司指出，錄取人員到公司服務將以第9階技術員任用，薪資約4萬1330元；未來取得駕駛證照後改以第9階司機員任用，薪資約4萬8800元，以上未計入危險加給、地域加給及夜點費等津貼。

台鐵公司表示，第二次從業人員考試缺額699人，5447人報考，符合資格人員4425人，錄取率約15.7%，2月9日已完成部分類科體能測驗，將於2月23日舉辦筆試，口試或術科測驗日期則於3月30日舉行，甄試結果將於4月11日下午2時公告於甄試網站。錄取人員經完整培訓後，再投入第一線崗位服務。

台鐵公司董事長杜微今由機務處副處長吳元復、科長林盈琪及工程師高偉致等人陪同下，視察台北開南中學考場，並至各教室了解考試環境，向監考老師、NCC派駐人員、及機務處試務小組表達感謝。他表示，期許成績優秀的考生金榜題名，更歡迎新生力軍加入台鐵大家庭服務的行列。