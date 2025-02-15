勞動部鬆綁法規 外籍調酒師可來台工作

曾有酒吧邀請外國調酒師來台客座遭檢舉，引發外界議論，勞動部日前放寬外國人來台工作內容，只要薪資達新台幣4萬7971元且有調酒工作2年以上經驗就可來台從事調酒工作。

曾有立委反應，有飯店邀請國際調酒師來台客座，但因被檢舉沒有工作簽證而挨罰，主因調酒師並非為外國人來台可從事的工作內容之一。

勞動部日前公告「雇主申請聘僱第一類外國人其他應備文件第二點」，指定調酒工作為專門性或技術性工作，也就是讓外國人可以來台從事調酒工作。

勞動部公告指出，外國人受聘僱從事調酒工作，內容包含酒類及無酒精雞尾酒調製、酒類與雞尾酒相關技術指導及人才訓練、酒單設計及菜單搭配、酒吧管理及營運教學顧問及顧客服務、體驗及設計。

根據相關法規，外國人來台從事調酒工作，薪資門檻必須達新台幣4萬7971元，也要有曾於酒吧或餐廳，從事調酒工作2年以上經驗或是曾獲得國際性個人調酒比賽獎項或曾於獲得國際性獎項酒吧或餐廳，從事調酒工作或擔任吧台主管，且工作經驗1年以上。

另外，法規也規定，若要聘僱外國人從事調酒工作，必須是有取得經營飯店、餐廳或酒吧營業登記相關證明者。

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