估搶破頭！台南首批社宅位在永康、仁德精華區 拚第3季入住

台南首批社宅「宜居成功」、「宜居仁愛」將於3月底開放申請，其中「宜居仁愛」的一房型最低月租為3950元，「宜居成功」則為5050元，兩案位於永康及仁德區的精華地段，生活機能完善，提供多種房型，引發非常大的關注及期待，市府都發局說最近會公告社宅申租系統供民眾上網申請，希望提前在今年第3季入住

台南市政府推動的「台南宜居社宅」，首批即將開放申租，共有位在永康區的「宜居成功」共有103戶，仁德區的「宜居仁愛」則有75戶，包括一房A與B、二房及三房。市府特別規畫比中央更優惠的分級租金方案，根據申請人所得訂定合理租金，確保市民能夠負擔得起並安心入住。

都發局說明，各房型月租金方面，「宜居成功」最低分別為5050元、5700元、8470元及1萬2540元起；「宜居仁愛」則為3950元、4750元、7390元及1萬20元起。租金已包含管理費，並依申請人所得採分級計算，確保低於市場租金水準，使市民能以合理價格入住高品質住宅。

都發局先前在永華、新營舉辦兩場社宅說明會，但社宅在地居民因路途遠無法出席，詢問仍不斷，台灣基進台南市黨部與永康區成功里昨天合辦說明會，有超過200人參與，周邊中興里、五王里長也都前來參加。成功里里長曾文俊希望市府可以增設在地的服務窗口，讓民眾可以更直接地解惑、申請。

台灣基進台南市黨部主委吳依潔說，社宅入住條件以社會弱勢群體為優先，希望政府也要將社區關懷、公共設施進行妥善的規劃，甚至是整合社福及醫療資源，設計更便民的服務流程，以及未來如何彙整住戶意見解決公共設施的修繕、向市府反映意見，建議可成立社宅住戶委員會。

都發局副局長顏永坤表示，台南市首批社宅預期申請人數會相當踴躍，以線上申請為主，都發局會在永華、民治及首府大學設點受理，也可協助民眾上網，目前社宅資訊、申請懶人包都已經公告上網，民眾可以多加利用，也可致電都發局或至服務窗口詢問，後續均委由物業公司管理。

市府說申請資格與方式，社會住宅申請分為一般戶與優先戶。一般戶申請人須符合無自有住宅規定，且每人每月所得低於台南市最低生活費3.5倍；優先戶則包含經濟或社會弱勢者，例如育有未成年子女2人以上者等，可享有優先申請資格。