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統一企業商標申請6連冠 騰訊控股蟬聯外國申請人榜首

中央社／ 台北15日電

經濟部發布113年受理專利商標申請概況，統一企業在本國人商標申請達709件，連續6年排名第1，富邦媒排名第2。外國申請人則以騰訊控股蟬聯榜首，商標申請146件，其次依序為法國拉奧里露、日本花王。

經濟部智慧財產局公布113年受理專利商標申請概況，3種專利申請合計7萬2742件，年增0.2%，其中發明專利5萬823件，減少0.1%，仍維持相當動能；新型專利1萬4559件，反彈回升0.6%；設計專利7360件，增加1%。

觀察本國人專利申請，智慧局表示，發明專利申請1萬9586件，微減0.2%，新型專利申請1萬3341件，微增0.2%。

對於本國人發明專利申請數量略微下降0.2%，智慧局分析，應屬正常的數量變動，近年全球經濟環境波動大，部分本國企業在研發投資採取較穩健保守的專利申請策略；新興產業在專利布局上，尚於探索階段。

智慧局指出，有半導體等高科技產業對於前瞻技術的研發成果，轉而選擇以營業秘密或其他方式保護，而非透過專利申請保護。

依照申請人類型分析，企業在發明專利申請件數減少1%，但在新型專利增加3%，顯示企業布局策略更趨靈活，發明和新型專利均是企業維護研發成果的方法。

此外，學研機構在發明專利的申請增加3%至8%，新型專利大幅成長13%至57%，反映產學研在專利布局持續成長。設計專利申請3338件，年減3%，主要是學校減少13%，企業申請件數則增加5%。

外國人發明專利方面，113年申請件數為3萬1237件，微增0.1%，以日本申請1萬2307件穩居首位，其次為美國6817件、中國大陸3472件、南韓3365件及德國1035件，其中南韓申請件數創歷史新高。

觀察各國成長率，南韓、德國皆年增8%，美國成長1%，日本、中國大陸則分別減少2%、9%。

在本國人商標申請部分，智慧局表示，統一企業申請709件，連續6年排名第1，富邦媒216件排名第2。外國人方面，開曼群島騰訊控股申請146件蟬聯榜首，其次依序為法國拉奧里露86件、日本花王81件。

觀察本國人商標註冊申請類別，以廣告、企業經營及零售批發服務等1萬3407件最多，餐廳、住宿等6675件居次，咖啡、茶及糕點等5.985件排名第3。

商標 日本

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