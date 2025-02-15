信義開發奪新北捷運聯開案 樹林線LG17站共構後年動工

信義開發拿下捷運土城樹林線首個捷運開發案「LG17站捷運共構」案，昨（14）日完成與新北市捷運工程局簽約，預計2027年動工；信義開發總座陳慶洪表示，未來將透過捷運開發、都更合建、全案服務三大管道壯大規模，在每年有穩定收益下，朝掛牌上市方向走，讓信義企業集團開枝散業。

信義企業集團旗下信義開發拿下「LG17站出入口A捷運共構大樓」案，不僅是新北市府與信義開發首次合作，更是捷運土城樹林線第一個捷運開發案；陳慶洪指出，集團開發事業已完成上海「信義嘉庭」、無錫「山水嘉庭」兩筆新案，國內兩筆在建案、總銷均約28億元的「信義嘉品」、「信義嘉學」，將各在今年第3季、2028年完工入帳。

陳慶洪強調，今年1月台北市北投海砂屋「大使園」自辦更新案，已完成屋主100%同意更新，目標今年送件請照；而2022年標下的高雄楠梓約1,800坪土地現正規畫中，昨又再下一城、與新北市府完成「LG17站出入口A捷運開發共構大樓」案簽約，全案總投資金額約16億元。

陳慶洪表示，「LG17站出入口A捷運開發共構大樓」總樓地板面積約6,300坪，預計2027年動工、推出，總銷暫估約35億元，信義開發分回約15億元。

陳慶洪分析，由於不動產開發業是資本密集產業，未來將透過捷運聯開案、合建都更案、（都更）全案服務，持續壯大規模，在每年有穩定完工建案、挹注收益下，接下來信義開發獨立出來朝掛牌上市櫃方向。

他強調，做純粹（都更）全案服務的建商相當少，因對地主相對較有利，不過全案服務能凸顯建商整合能力，以及都更專業、建案規劃和設計細膩度等優點，有利展現信義開發專業優勢，成為公司開發業務利器。

信義開發副總李建坤表示，當初信義開發會選擇參與「LG17站出入口A捷運開發共構大樓」案，主因發現樹林地區在地需求高，只要有新案釋出，去化速度就會很快，尤其是換屋產品；由於樹林新建案供給少，加上信義開發看好軌道經濟，且捷運土城樹林線銜接新莊線，可望同時帶入下新莊、迴龍地帶，以及土城、樹林地區的人口移入。

「LG17站出入口A捷運共構大樓」開發案為整棟純住宅大樓，將是二和三房、24~37坪產品；李建坤指出，除了車站商圈外，樹林地區在大安路上還有家樂福商圈，是樹林的主要生活商圈，擁有成熟、方便的生活機能。