信義開發落實永續 打造綠建築

信義開發總經理陳慶洪指出，信義開發對「LG17站出入口A捷運共構大樓」案以「共融預建築」為核心，打造落實永續、兼具社區營造的住宅，成為綠建築、智慧建築，並融入集團擅長的社區營造，打造友鄰社區，要讓客戶不只擁有好房子、更擁有好鄰居。

陳慶洪昨（14）日在「LG17站出入口A捷運共構大樓」案簽約記者會中表示，信義開發做為致力於永續發展的企業，不僅著眼於建築物本身的功能與價值，更關注建築如何成為土地、人與文化之間的橋梁，為其肩負企業社會責任。

陳慶洪指出，以「LG17站出入口A捷運共構大樓」案來說，信義開發以「共融預建築」為核心，目標是打造落實永續、兼具社區營造的住宅，因此全案不僅擁有「銀級綠建築」與「銀級智慧建築」雙銀認證的建案；此案更注入諸如節能環保、減碳工法、社區營造、生產履歷、BIM等，希望兼顧健康、節能、減廢、生態範疇等之智慧綠建築。

另外，社區營造部分，信義開發以打造友鄰社區為目標，希望讓住戶在社會參與過程中，從線上的熟絡到線下的認識互動，促進友鄰社區的建立，共創社區向心力。