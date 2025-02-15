運價指數連五跌 全球貨櫃輪運價繼續下滑

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
運價指數連五跌。聯合報系資料照
運價指數連五跌。聯合報系資料照

運價指數連五跌。農曆年後貨量還未回升，全球貨櫃輪運價繼續下滑，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數昨（14）日出爐，指數下跌137.83點至1,758.82點，周跌幅7.26%；隨著運價、運量走低將影響長榮（2603）、陽明及萬海2月的營收表現。

國內的海運業者指出，目前整體航運市場受農曆春節假期與節後出貨動能轉弱影響，SCFI運價指數表現呈現壓力，全球貨櫃輪運價還是處於淡月走勢，四大主要航線都下跌；其中遠東到歐洲及遠東到美東運價跌幅都超過一成以上；其中遠東到美東運價失守5,000美元關卡，跌幅跌幅12.11%。

法人分析，貨櫃三雄元月營收表現比預期出色，雖然運價已在下滑，然而長榮、陽明、萬海及台驊控股等都是出現年、月雙增走勢，2月營收雖然會不如元月，然就目前運價還是比去年同期好，還是有望出現年增。

其中，遠東到美西每FEU（40呎櫃）達3,544美元，較前一期下跌388美元，跌幅9.86%。

遠東到美東每FEU(40呎櫃)達4,825美元，較前一期跌665美元，跌幅12.11%。

營收 萬海

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