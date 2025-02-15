國際線空運量今年拚新高 估最高可達6,178萬人次

國內空運市場疫後持續穩定復甦，交通部民航局昨（14）日指出，國際線運量至2024年底已恢復至疫情前89%，達到5,356萬人次，推估2025年國內國際線運量應可恢復至疫情前水準，預測運量最高可望達到6,178萬人次，若真的能最樂觀值，將會刷新歷史新紀錄。

民航局統計，去年全年國際線運量已達到5,356萬人次。民航局長何淑萍指出，隨著疫後商務及出國旅遊快速反彈，航空公司迅速把握商機，重新調整機隊運能並靈活布局市場，積極開拓航點與增班，加上政府持續提供獎助與場站優惠措施，並給予相關開航協助下，今年國際線運量可望恢復至疫情前水準。

何淑萍進一步說明，航空去年國際運量已恢復疫情前89%，去年夏季班表執行到現在，每周已達到2,700多班，相較於前一年的2,600多班，約成長了140班，未來的運量成長方面，預期今年能恢復疫情前2019年的水準，甚至有機會超越，預測運量將落於5,498萬人次至6,178萬人次之間。

民航局指出，目前運作中的冬季班表，國際線航班由60家航空公司，飛航102個航點，航班數已增至平均每週2,782班，每周比去年夏季班表多出140班，空運逐步恢復。其中，去年台灣往返日韓、東南亞、中東、歐美的航班數，均已超越2019年疫情前，其中以美洲線增長最高，達27%，東南亞次之，增長14%。港澳與大陸地區配合兩岸政策與市場需求，分別恢復91%、51%。

民航局說，相較疫情前的2019年，去年日本航線航班成長約4%，但仔細觀察航線增長情況，日本部分機場因地勤能量不足，影響恢復速度，這也是後續可再努力成長的地方。

何淑萍表示，除國籍業者，外籍業者也看好台灣市場，今年將會有新業者投入，會開闢更多新航線。例如首次來台營運的中東業者阿提哈德航空將於9月新闢台北飛航阿布達比航線，美國聯合航空規劃7月新闢高雄—東京—舊金山洲際航線。