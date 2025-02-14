不找建商做都更可以嗎？信義開發陳慶洪：「全案服務」最大化地主權益

信義（9940）企業集團旗下信義開發拿下「LG17站出入口A捷運共構大樓」案，不僅是新北市政府與信義開發首次合作，更是捷運土城樹林線第一個捷運開發案。

信義開發總座陳慶洪14日表示，由於不動產開發業是資本密集產業，未來將透過捷運聯開案、合建都更案、（都更）全案服務，持續壯大規模。

目前做純粹（都更）全案服務的建商相當少，建商在全案服務角色可看做「提供自身專業經驗的服務者」，賣的是自身在不動產開發的專業，並以此提供服務，能夠在都更案中提供對地主最有利的方案和建議，賺的是管理服務費。

陳慶洪強調，全案服務對地主相對較有利，但因建商分回利益較少，因此大多數建商不太會投入這項業務；不過，對信義開發來說，全案服務能凸顯建商整合能力，以及在都更專業、建案規劃和設計的細膩度等優點，有利展現信義開發專業優勢，成為公司開發業務利器之一。

一般來說，住戶若不與建商合建，也可採「自主更新」，成立更新會、由住戶自己擔任實施者，過程中專業開發設計、營造工程部分可以委由建經公司做全案管理，或是建商角色的信義開發擔任全案服務。

陳慶洪強調，信義開發在擔任全案服務與一般建經公司的全案管理，有幾個不同，第一管理上會有服務細緻程度的不同，一般來說，建商擔任全案服務的話，服務會比較細緻；第二整合程度不同，全案服務是從前端各個住戶的整合工作就開始提供服務，全案管理則不一定有包含整合各個住戶的業務。

第三建經公司投入都更的著眼點較是土地再利用，但信義開發的全案服務收取的是管理費用，地主分回較多、相對價值較大。