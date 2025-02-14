推案不忘做公益！福寶建設長期挹注偏鄉小學多元教育

推案不忘做公益！福寶建設今年在草屯鎮推出預售新案「幸福臻愛」，這也是福寶在草屯的第三個大樓建案。而福寶建設從2018年起，每年持續捐款給仁愛鄉的偏鄉小學德鹿谷國小，今年再捐出10萬元，由德鹿谷國小校長高天龍代表接受。

福寶建設董事長陳慶曄深知偏鄉學校孩子在教育資源上面臨較多挑戰，但只要給予他們適當的支持與鼓勵，他們的潛力是無限的。他說：「福寶建設透過長年捐助的教育基金，希望給予每一個孩子做夢且圓夢的機會。」

德鹿谷國小包含幼兒園在內，共有49名學生，其中國小學生有35人。高天龍為了鼓勵孩子開闊視野，藉由籃球提升自信，也增進彼此的團隊合作，於2021年創立德鹿谷國小籃球隊，球隊出賽10位，已經占全校三分之一。

福寶建設此次也捐助了球隊經費，用行動力支持德鹿谷國小籃球隊，希望每一位孩子創造幸福的童年。

從公益至建築，福寶建設全心付出，拋磚引玉為地方發聲，為地方建設，散播幸福的種子。

「回饋社會·永續公益」是陳慶曄一路以來不變的堅持，與福寶建築理念「誠信重於承諾，價值大於價格」相同。

陳慶曄表示，福寶每一棟房子從建築規劃到建材選配，都經過悉心思維設計，穩健務實的營造團隊去實踐完成，一條龍式的嚴格把關，將對客戶的誠信精神貫注於房子，創造有價值的建築，將對「好」的堅持，回饋給每一位福寶住戶。

福寶建設2025年草屯全新建案「幸福臻愛」，座落於北投段北投國小旁，鄰近63中投公路，1分鐘車程即可上交流道，20至30分鐘車程串聯中都生活圈。

此案建築規劃均質2房，建材維持福寶品牌一貫媲美台中七期建材標準，包括日本原裝進口CLEAN UP廚具，日本inax衛浴，8mm SPC石晶地板，維夫拉克電子密碼鎖等豪宅等級建材。

同時福寶建設也為住宅提前布局未來科技化住宅生活，導入全套AI智慧宅規劃，出入門禁管制、智能包裹櫃、智能信箱、智能門鎖等配備為住宅再升級，創造更即時、便捷、高隱私。