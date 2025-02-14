投資台灣再添六家企業 蓋亞電動三輪車騎出一片新藍海

投資台灣事務所14日通過六家中小企業擴大投資台灣，包含蓋亞汽車、集財實業、國聯機械、某知名蛋品公司、生木科技玻璃及六月初一。

截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1,658家企業超過2兆5,122億元投資，預估創造16萬179個本國就業機會，其中「中小企業加速投資行動方案」已吸引1,124家企業投資約5,713億元，帶來4萬523個就業機會；後續尚有17家企業排隊待審。

蓋亞汽車將於台中市烏日區投資近四億元打造電動車智慧產線，並導入智慧倉儲、自動化組裝與檢測設備，採用自動搬運技術與MES系統，實現數位化與智慧化製造。蓋亞將以創新技術致力物流電動化與能源永續發展。

集財實業預計投資逾三億元於彰濱工業區新建廠房，以強化全球市場競爭力。新廠將導入智慧化生產設備，包括高端精密壓鑄機、自動組裝產線及MES製造執行系統，確保生產流程精確穩定。此外，將應用ERP系統整合生產管理，並透過機聯網技術監控設備運行，提高生產效率與穩定性。同時，採用熱能回收技術，提高能源再利用率，並加裝太陽能發電設備，降低碳排放，落實綠色生產理念。

國聯機械深耕線材機械設備製造逾半世紀，致力於智慧製造整廠輸出，助力產業升級。公司於2019年首度申請中小企業方案，自2020年再加碼申請第二案，如今啟動第三案，斥資近六億元於南部科學園區高雄園區設立「AI智能電動車、航太材料智慧工廠」，導入智慧生產技術，全面提升產品品質與製程效率。新廠將建置太陽能發電設備，並採用節能及低碳排設備，大幅降低能耗及減碳。公司積極以數位轉型強化競爭力，實現ESG永續經營目標。

某知名蛋品公司為配合政府推動雞蛋全面洗選政策，真正做到「食之安全」之防護，公司在彰化縣興建雞蛋洗選分級包裝集貨暨加工廠，新廠將導入歐洲先進洗選分級包裝設備，並採用數位化管理與溯源技術，帶動產業升級，提升食品安全與市場競爭力。此外，新廠將建置太陽能發電與智慧節能管理等系統，呈現企業對環境與社會責任的擔當。

生木科技玻璃於2020年首次申請中小企業方案，這次再斥資近二億元於高雄市仁武區投資第二案，引進「智慧機械」中空複層玻璃生產設備、倉儲系統及自走搬運車。正逐步導入物聯網技術，實現生產數據化管理。公司導入ERP，運用RFID技術追蹤產品流向，計劃未來導入MES系統做全面性的製程整合，優化生產面管理。在節能減碳方面，新廠房也計畫導入能源管理系統、推動資源循環零廢棄目標，展現對永續與環境友善的承諾。

六月初一為台灣知名糕餅烘焙公司，經營六月初一品牌，以8結蛋捲伴手禮出發，陸續發展周邊烘焙品、糕點，透過線上官網與全臺門市提供高品質產品。為因應市場需求，公司將在南投縣草屯鎮興建新工廠，並在台中市南屯區打造旗艦店。新廠採用新一代智慧蛋捲機，結合AI數據監控、自動化投料與智慧倉儲管理，提升生產效率與品質穩定性。此外，工廠內亦設置太陽能發電系統、推行廢棄物回收再利用與使用綠建築建材，落實綠色製造理念。六月初一秉持永續發展理念，透過科技創新帶動食品產業升級，讓台灣高品質伴手禮走向全球。