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投資台灣再添6家 國聯機械砸6億高雄建智慧工廠

中央社／ 台北14日電

投資台灣事務所今天通過6家中小企業擴大投資台灣，包含蓋亞汽車、集財實業、國聯機械、某知名蛋品公司、生木科技玻璃及六月初一，其中國聯機械第3度申請，規劃斥資新台幣近6億元於高雄成立AI智能電動車、航太材料智慧工廠。

投資台灣事務所今天發布新聞稿表示，蓋亞汽車專注於電動運具與智慧物流方案的研發與製造，其自研自製的Rapide 3商用電動三輪車，具備高載重、高續航力、低重心等設計。為響應全球綠能轉型與智慧化需求，蓋亞汽車將於台中市烏日區，投資近4億元打造電動車智慧產線。

集財實業專業於建築相關五金，長期為美國與歐洲市場提供高品質產品，由於現有產線已呈現滿載狀態，預計投資逾3億元，於彰濱工業區新建廠房，以強化全球市場競爭力。

國聯機械深耕線材機械設備製造逾半世紀，致力於智慧製造整廠輸出，助力產業升級。投資台灣事務所表示，國聯機械於108年首度申請中小企業方案，自109年再加碼申請第2案，如今啟動第3案，斥資近6億元於南部科學園區高雄園區設立「AI智能電動車、航太材料智慧工廠」，導入智慧生產技術，全面提升產品品質與製程效率。

此外，某知名蛋品公司擁有完整的蛋品供應鏈管理經驗，涵蓋洗選蛋、液蛋加工與食品安全技術。為配合政府推動雞蛋全面洗選政策，該公司在彰化縣興建雞蛋洗選分級包裝集貨暨加工廠，新廠將導入歐洲先進洗選分級包裝設備，並採用數位化管理與溯源技術。

生木科技玻璃致力於玻璃加工領域，產品通過國際認證，實績涵蓋關東市場、鼓山魚市場、屏東縣民公園等。為提升產能與競爭力，生木科技玻璃於109年首次申請中小企業方案，現在再斥資近2億元於高雄市仁武區投資第2案，引進「智慧機械」中空複層玻璃生產設備、倉儲系統及自走搬運車。

投資台灣事務所表示，六月初一為台灣知名糕餅烘焙公司，為因應市場需求，將在南投縣草屯鎮興建新工廠，並在台中市南屯區打造旗艦店。

根據統計，目前投資台灣三大方案已吸引1658家企業，投資額超過2兆5122億元，預估創造16萬179個就業機會，後續尚有17家企業排隊待審。

中小企業 電動車

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