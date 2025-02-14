雷虎科技宣布將於美國投入生產 FPV 無人機關鍵零組件

無人機大廠雷虎（8033）14日宣布，將於本月18日在德國舉行的「2025 Xponential Europe歐洲海陸空無人載具及自駕系統產業鏈展」上，發表全新美國製造(Made in USA)，且符合NDAA規範的高性能FPV(自殺無人機)飛控、變速器等關鍵零組件。

產品包括雷虎STEALTH Flight Controller H7和雷虎STEALTH ESC 55A等。雷虎科技說，銷美的FPV無人機關鍵零組件已完成開發設計，預計今年在美國開始生產。

目前，歐美市場的無人機零件多數來自中國大陸，雷虎科技在台灣具備高度自主性及擁有穩定的供應鏈，所有軍用FPV無人機的零件皆於台灣生產。為拓展海外市場，雷虎將在美國加州森林湖(Lake Forest)投入生產FPV關鍵零組件給美國及歐洲客戶。

雷虎科技將攜手合作夥伴申請加入Blue UAS清單，進一步提升產品在美國市場的信任度與競爭力。