雷虎科技宣布將於美國投入生產 FPV 無人機關鍵零組件
無人機大廠雷虎（8033）14日宣布，將於本月18日在德國舉行的「2025 Xponential Europe歐洲海陸空無人載具及自駕系統產業鏈展」上，發表全新美國製造(Made in USA)，且符合NDAA規範的高性能FPV(自殺無人機)飛控、變速器等關鍵零組件。
產品包括雷虎STEALTH Flight Controller H7和雷虎STEALTH ESC 55A等。雷虎科技說，銷美的FPV無人機關鍵零組件已完成開發設計，預計今年在美國開始生產。
目前，歐美市場的無人機零件多數來自中國大陸，雷虎科技在台灣具備高度自主性及擁有穩定的供應鏈，所有軍用FPV無人機的零件皆於台灣生產。為拓展海外市場，雷虎將在美國加州森林湖(Lake Forest)投入生產FPV關鍵零組件給美國及歐洲客戶。
雷虎科技將攜手合作夥伴申請加入Blue UAS清單，進一步提升產品在美國市場的信任度與競爭力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言