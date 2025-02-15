企業生日快樂／愛爾達霸氣豪氣暖心 圈粉300萬人

愛爾達（8487）打造台灣第一運動轉播大平台，多年來鏈結運動「選手」及「粉絲」，以打擊盜版的「霸氣」，重播365天的「豪氣」，陪伴運動選手走過高、低潮的「暖心」，成功圈粉300萬。

運動賽事轉播授權費所費不貲，近年愛爾達反盜版，不僅成立「抓盜版大隊」，官方粉絲團小編也多次直接嗆「盜版」，引發粉絲支持，帶起「付費看正版」的正向循環。

2024年底，世界12強棒球賽中華隊以4比0完封勁敵日本奪下世界冠軍，愛爾達在官方臉書粉絲團宣布「連續365天每日重播，讓國人天天感受奪冠的喜悅」，馬上吸引逾10萬粉絲按讚，網友留言狂呼「愛爾達我大哥」，在網路上造成熱烈討論。

愛爾達更陪伴運動選手征戰全球，走過高、低潮。董事長陳怡君認為，愛爾達做好運動轉播的工作，透過比賽場上「幕前」呈現，「幕後」陪伴選手長時間苦練及面對壓力的韌性，讓觀眾看到選手的「付出」。

陳怡君說，體育運動一定是要蹲著苦練，對選手來說如此，對愛爾達也是如此，台灣棒球隊長陳傑憲說「奪冠是奇蹟」，對愛爾達也是「奇蹟」，因為也是跟選手一樣努力。陳怡君分享，有時半夜三點醒來打開愛爾達電視，四個體育頻道有三個Live實況轉播，這就是「蹲點」，也是靠著平常勤練基本功，在年度國際大賽事的「奧運」、「世足」及世界12強棒球賽有亮眼表現，讓粉絲級觀眾既看「門道」，還要吸引更多人一起看「熱鬧」，驅動運動產業正向循環。

熟練的轉播工作，讓愛爾達在世界12強棒球賽的情蒐工作也幫上忙，陳怡君說，球賽一結束，馬上提供賽事影片，提供情蒐人員更新資訊。

除棒球熱潮，陳怡君說，李洋、王齊麟「麟洋配」及戴資穎「小戴」帶起的羽球熱，讓全台羽球場一家一家的開，朋友分享小孩愛上羽球運動，現在羽球場很難預約，樂見台灣運動人口及運動收視人口愈來愈多。

未來「運動部」成立，可望驅動體育成為更重要的發展產業，加上AI創新技術，帶動運動科技及轉播應用，不僅應用在訓練上，更提升賽事觀賞體驗，未來運動商機無限，陳怡君期許「隨著運動產業起飛，愛爾達除轉播收益，未來還可以擴散粉絲效益」。