企業生日快樂／愛爾達營運三隻腳 奠定基本盤

愛爾達（8487）攜手中華電信，已經站穩台灣第一的運動轉播大平台，並積極拓展影劇及綜合台，奠定營運基本盤，2024年在巴黎奧運、世界棒球12強賽等轉播更締造史上最佳收視及廣告成績，董事長陳怡君表示，愛爾達例行性收入基礎持續墊高，加上重大賽事加持，未來將延續運動經濟效益，成為推升營運成長關鍵。

愛爾達2024年營收11億元，年減0.5%，連兩年維持11億元高檔，累計去年前三季稅後純益1.35億元，年增43%，每股純益5.17元，創歷年同期新高，未來也將維持盈餘分配率八成水準。以下為專訪紀要：

問：營運模式及主要營收來源？

答：愛爾達創新經營模式是全台第一家以體育轉播為核心的新媒體，成功結合策略夥伴中華電信的MOD與OTT（Hami Video）雙平台創新經營模式，提供多螢一雲的多元收視管道新媒體，捨棄傳統有線電視以廣告為主的營運模式，收入來源以MOD收視分潤及OTT會員訂閱收視為主，廣告為輔。

營收來源包含數位內容產製暨代理（ELTA頻道及VOD隨選分潤，電視館、影像館、運動館分潤及用戶訂閱收入），用戶訂閱收入及其他平台分潤，轉授權暨代理業務，廣告業務專案，其他運動科技專案（賽事製播、影片後製、愛爾達購物網、運動科技、法說會直播）。

愛爾達近年在MOD分潤穩定成長，來自中華電信Hami Video及愛爾達ELTA TV的OTT TV收入成長顯著，其他平台分潤也持續成長。

問：2024年營運表現如何？

答：2024年常態性運動轉播、影劇、綜合等三隻腳貢獻營收基本盤穩定成長，例行性業務基礎愈墊愈高。一旦碰上年度國際大賽事（奧運、世足、世界棒球12強賽）等大賽事，就會衝高營收及獲利。

2024年受惠於巴黎奧運及世界棒球12強賽等大賽帶進的轉授權收入推升營運表現。累計2024年前11月轉售權及代購貢獻營收來到6.4億元。

廣告部分，受惠大賽推升成長，累計2024年前11月廣告收入來到1.24億元創歷史新高，相較2023年6,600萬元倍增。累計前三季營收中華電信MOD分潤營收年增13.6%，中華電信Hami Video收入年增15.8%，ELTA OTT年增14.5%，。

問：展望2025年營運？

答：預期2025年例行性收入基礎持續墊高，雖無重大賽事營收趨緩，但營運成本也將大幅下降，未來新增營收動能目標，包含MLB台灣總代理、WBC經典賽資格賽、澳洲網球公開賽等各大網球公開賽、國際中型賽事、萊茵魯爾世大運，成都世運會等。更看好2025年將是棒球年，在12強棒球錦標賽獲得全球冠軍加持下，將帶動中華職棒收視熱潮。

2026年愛爾達將積極迎接國際重大賽事，包含WBC棒球經典賽、美加墨世界杯足球賽以及愛知／名古屋亞運等。