企業生日快樂／愛爾達 賽事新媒體先鋒

愛爾達（8487）成立25年，陪著台灣運動選手登上世界高峰，也奠定台灣第一的運動轉播大平台。愛爾達董事長陳怡君形容，如果整體運動產業有100層樓，現在才走到十層樓，未來更要擴散運動經濟效益，再登顛峰。

愛爾達連續多年轉播奧運及世足賽，創下很多台灣獨家轉播紀錄，也走過叢林荊棘，歷經全球網路泡沫、首次向奧委會敲門，還有黨政軍退出媒體的挑戰；而現在的愛爾達，已成為體育運動賽事轉播的代名詞。

陳怡君2000年創立愛爾達，是鎖定網路影音內容為主，以數位匯流為目標的科技公司。後來吸引台達電、普訊創投及中華電信投資。

股東一路挺 走過網路泡沫

陳怡君早年創立網路公司，在因緣際會下認識台達電資深主管李健民（後來曾任台達電副總裁、元太總經理），由於獲得台達電創辦人鄭崇華的肯定，成為台達電投資的網路公司。

愛爾達剛成立時就遇上的網路泡沫，還好在股東力挺下走過低潮，與中華電信HiNet合作，創立hiChannel影音寬頻網站，愛爾達則是中華電信投資的第五個案子。

中華電信入股後，愛爾達與hiChannel合作推出全新線上影音服務Free TV轉播2007MLB美國職棒賽事，後來中華電信討論「中華電信與電視業者合作奧運轉播」會議後，由愛爾達洽談奧運轉播權，且只准「成功」，不准「失敗」。

陳怡君說，愛爾達「小蝦米」被推到浪尖。原本成立目標要成為網路內容整合的科技公司，跟奧運八竿子打不著，只能用土法煉鋼方法，「上網搜尋」找到奧運官網上的Mail，寫信給國際奧委會主委。

陳怡君說，信件開頭就寫著：「我們是愛爾達，是台灣電信業者中華電信子公司，過去在MLB（美國職棒）有新媒體（IPTV、internet、Mobile三網）轉播的經驗，要跟請教新媒體版權，也希望可以洽談新媒體版權。」

愛爾達2006年第4季寄出第一封信作為奧運轉播敲門磚，半年後獲得首次面談機會，後來愛爾達更取得全世界第一個新媒體的奧運版權（2008年北京奧運）。奧委會認為，台灣是科技發達的市場，雖然小，但也是可以測試新媒體的地點。

從一封信件出發，兩年內招募人才，申請訊號落地，申請頻道及做出更多適合手機、MOD的內容，萬事俱備。但在北京奧運轉播前兩周，國家通訊傳播委員會（NCC）決議，黨政軍退出媒體條款，要轉播奧運，中華電信只能在「從愛爾達撤股」或「VOD（隨選視訊）播出」二選一。

跨頻道經營 締造新里程碑

最後愛爾達兩天內寫好頻道申請書送交NCC，兩周內中華電信退股，從股東變成愛爾達重要策略合作夥伴，以全台獨家HD高畫質模式轉播2008年北京奧運，因為高畫質的震撼力加上無時差轉播，讓全台掀起一波奧運熱潮，更讓愛爾達一炮而紅。後來愛爾達投入世足賽轉播，世足賽四年一次，與奧運賽事輪番點起台灣運動體育熱潮。

陳怡君形容，愛爾達從成立過的就是叢林生活，即使有重要合作夥伴中華電信，也沒有太平日子，挑戰一波接著一波，現在愛爾達已打出體育品牌形象，品牌效應延伸到戲劇跟綜合頻道，同時打造愛爾達OTT平台，並跨足代理頻道。

陳怡君說，早期愛爾達是網路多媒體科技公司，後來成為內容整合商，更進一步跨足電視頻道經營，除拿下奧運新媒體轉播執照，更用運動轉播寫歷史，成為具有科技DNA的新媒體。2010年台灣跨入3G上網，愛爾達與中華電信以科技締造新里程碑，以3D轉播南非世足，更首創「一雲多螢」，跨手機、平板電腦及電視的觀賞模式。

陳怡君說，愛爾達在2015年至2018年打造雲端上的新媒體，獨創數位影音雲端儲存管理系統，更成立ELTA OTT，是全台唯一以運動為主，影劇綜合為輔的訂閱制App；2020年起至2025年，台灣進入5G時代，愛爾達迎接5G、AI，進入智慧直播的新世代，更以4K、VR、AR轉播。

「生於網路、長於雲端，精於行動」，這是陳怡君歸納愛爾達成立以來的重要歷程。推動掛牌上市櫃是陳怡君的夢想，希望透過上市櫃吸引更多人才及愛好體育及運動的股東，但愛爾達上市櫃之路崎嶇，她說，2015年就登錄興櫃，但轉上櫃卻因為業務太具「特色」而充滿荊棘，直到證交所開放「創新板」，愛爾達終於在2024年成為首家以轉播運動賽事為主的新媒體公司。

原本創新板有「投資人」限制，只有30萬人開戶交易，因此成交量低，投資人相當關注愛爾達轉為一般上市的期程，陳怡君說，證交所2025年一開年就放寬創新板投資人資格。

走過風風雨雨，陳怡君始終帶著自信的笑容，她跟愛爾達投資人分享，這是「初生之犢不畏虎的勇氣」。未來她更看好運動商機無限，加上AI創新及運動科技帶動，將提升賽事觀賞的體驗，愛爾達也建構300萬粉絲，未來將粉絲基礎轉換成電商商機，打造「內容＋社群＋電商」的完整生態系統。

陳怡君說：「如果整個運動產業有100層樓，現在才在第十層。」這也代表25歲的愛爾達站穩腳跟，未來要爭取更大的商機。