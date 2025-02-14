談新光三越台中店氣爆 賈永婕：101啟動自主檢查
新光三越台中中港店昨天發生氣爆，台北101董事長賈永婕今天表示，台北101在安全室、消防等方面都啟動了自主檢查；至於施工方面，她認為更需要高規格去檢視每個環節。
新光三越台中中港店氣爆意外造成傷亡，賈永婕今天出席「綠色力量生活節」啟動儀式會後受訪時表示，站在同業立場同感惋惜和遺憾，台北101也立刻啟動自主檢查。
她也指出，施工過程中，需要對每個環節進行更加嚴格的檢查，因為施工涉及多個環節。同時施工過程中，也要加強各方的溝通和協調。
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