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Appier看好獲利成長 2027年營業利益較去年成長5倍

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

AI驅動行銷科技業者Appier（沛星互動科技）去年繳出營收與獲利創新高佳績，14日公布2025財年目標展望，預期年營收成長加速至34%，全年營收增加至455億日圓再創新高，原有業務的自然增長為27%。預期毛利年增41%至252億日圓（毛利率55.3%），毛利率改善3個百分點，預期營業利益年增2倍至41億日圓（營業利益率 8.9%），原有業務的營業利益為48億日圓（營業利益率11%）、EBITDA為84億日圓（營業利益率20%）。

Appier執行長暨共同創辦人游直翰預告三年內對營收樂觀展望，因多元成長動能的驅動，預計2027財年營收將翻倍，超過700億日圓，較2024年增2倍；年均複合成長率（CAGR）為27-31%，營業利益預期將擴大至90至110億日圓，較2024年增5倍，淨利將達70~90億日圓。動能將來自毛利率的提升、AI自動化的推動、產品差異化的優勢，以及企業採用的持續深化。

Appier日前宣布與法國新創AdCreative.ai以總價3,870萬美元（新台幣12.7億元）達成收購協議，預計3月底完成收購，游直翰表示，AdCreative.ai加入可望提升毛利率、加速生成式AI發展、強化數據壁壘，及擴大總體潛在市場規模（TAM），推動長期成長與獲利。

他表示，營收方面透過深化與多元化和關鍵客戶的合作關係、拓展區域市場與垂直產業，以及發揮跨產品的協同綜效，提供更高利潤的產品與服務，加速業務成長。在獲利能力方面，Appier透過增進業務與行銷（S&M）、總務與行政（G&A）效率、優化產品組合與產品綜效來提高獲利。

日圓 營收

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