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傳鄭光遠真除接高鐵董座 交通部：暫無接到消息

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台灣高鐵總經理鄭光遠。本報資料照
台灣高鐵總經理鄭光遠。本報資料照

台灣高鐵前董事長江耀宗今年1月9日無預警傳出卸任，由該公司總經理鄭光遠代理。有消息指出，台灣高鐵董事長將由現任代理董事長鄭光遠真除，相關人事案已送入行政院核定，近期將由交通部公布。對此，記者多次致電鄭光遠，其未接聽電話。交通部則說，目前暫無接到消息。

鄭光遠為交通大學交通運輸研究所博士、美國麻省理工學院航運管理研究所碩士、交通大學運輸工程研究所碩士，學經歷豐富。曾任高鐵執行長、長榮航空總經理、副董事長、董事長、立榮航空副總經理、總經理、董事長、長榮集團義大利海運副董事長、長榮海運副總經理、高鐵企劃本部兼營運本部協理、「台灣高鐵聯盟」 副計畫主持人。

交通部 長榮 高鐵

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