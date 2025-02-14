快訊

致員工信曝光！新光三越氣爆釀傷亡 總座吳昕陽：沒有人是孤單的

新光三越氣爆外牆「一片片噴出」 專家分析原因：否則內部更慘重

統一派Yahoo奇摩前董事總經理林振德 進入網家董事會

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

統一（1216）集團去年宣布以私募方式投資網家（8044），今年完成私募案。網路家庭14日公告，法人賽特資訊服務改派兩席法人代表，分別為統一超商數位發展中心主管林振德、統一超商物流長胡長熹。林振德是Yahoo奇摩前董事總經理暨台灣電商與區域產品事業群副總裁，加上以物流為主的胡長熹，統一可望先在電商基礎架構和物流方面與網家密切合作。

Yahoo去年9月19日宣布，已經與統一集團完成Yahoo台灣電子商務業務的合資，雙方成立全新合作架構的電商合資公司。其中統一集團持有80%股權，而Yahoo則持有兩成股權。統一投入約一億美元，加強整合旗下資源與Yahoo合作，由Yahoo台灣執行長暨Yahoo亞洲區總經理黃吉樂(Pete Wong)擔任電商合資公司執行長，帶領既有的營運團隊及規劃策略願景，與統一集團及Yahoo旗下各事業單位合作，持續推動電商業務發展。

統一與Yahoo合資的電商公司，以及統一投資網路家庭後，負責主導電商業務的核心主管都是Yahoo背景人才，市場也認為，未來統一Yahoo合資電商公司與網路家庭有更多機會合作，讓統一集團相關實體通路OMO（線上融合線下）更快發揮綜效。

Yahoo 統一集團 電商

延伸閱讀

影／氣爆罹難者今相驗 檢察官：調查中、會統一說明

遭批妖女 徐巧芯嗆：曹興誠曾推統一 是共匪的可能更高些

全國學齡前兒童聽力篩檢不統一 國健署：將研議討論

最牛一輪／亞光績優 統一4C 放閃

相關新聞

長榮航空求償非「不當勞動行為」 工會批：勞工淪集體行乞

長榮航空與桃園市空服員職業工會因多次團體協商無共識，2019年罷工，長榮航空對工會、擔任工會理事長的趙剛等13人提起34...

信義開發奪捷運土城樹林線首案 2027年推二、三房產品瞄準在地需求

信義企業集團旗下信義開發拿下捷運土城樹林線首個捷運開發案「LG17站出入口A捷運共構大樓」開發案，14日與新北市政府捷運...

技術服務界的 MVP 信義房屋4人獲傑出店長最高榮耀

「連鎖業奧斯卡」2024年全國商店優良店長表揚暨傑出店長選拔頒獎典禮，信義房屋共有8名店長獲頒優良店長，其中4名更當選傑...

專業溫暖服務是關鍵 信義房屋楊玗臻、謝思沛獲獎受肯定

新北市政府地政局於新北市政府表揚新北市年度優良不動產經紀人員，信義房屋共有2位專案經理獲表揚，分別是汐科店楊玗臻與新莊中...

好服務加同理心 信義房屋劉千堇獲不動產經紀人獎

信義房屋天母西路店專案經理劉千堇畢業後因想挑戰自我加入信義房屋，入行後克服陌生開發心魔與眾多挫折，服務4年後鼓起勇氣歸零...

超商雙雄卡位毛孩經濟 7-ELEVEN 寵物商品每年雙位數成長

超商雙雄搶攻毛孩經濟，統一超（2912）旗下7-ELEVEN利用實體通路打造全台最密集的寵物商品消費場域，目前已有逾7,...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。