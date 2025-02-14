統一派Yahoo奇摩前董事總經理林振德 進入網家董事會

統一（1216）集團去年宣布以私募方式投資網家（8044），今年完成私募案。網路家庭14日公告，法人賽特資訊服務改派兩席法人代表，分別為統一超商數位發展中心主管林振德、統一超商物流長胡長熹。林振德是Yahoo奇摩前董事總經理暨台灣電商與區域產品事業群副總裁，加上以物流為主的胡長熹，統一可望先在電商基礎架構和物流方面與網家密切合作。

Yahoo去年9月19日宣布，已經與統一集團完成Yahoo台灣電子商務業務的合資，雙方成立全新合作架構的電商合資公司。其中統一集團持有80%股權，而Yahoo則持有兩成股權。統一投入約一億美元，加強整合旗下資源與Yahoo合作，由Yahoo台灣執行長暨Yahoo亞洲區總經理黃吉樂(Pete Wong)擔任電商合資公司執行長，帶領既有的營運團隊及規劃策略願景，與統一集團及Yahoo旗下各事業單位合作，持續推動電商業務發展。

統一與Yahoo合資的電商公司，以及統一投資網路家庭後，負責主導電商業務的核心主管都是Yahoo背景人才，市場也認為，未來統一Yahoo合資電商公司與網路家庭有更多機會合作，讓統一集團相關實體通路OMO（線上融合線下）更快發揮綜效。