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長榮航空求償非「不當勞動行為」 工會批：勞工淪集體行乞

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導
桃園市空服員職業工會今到司法院陳情，認為以最高行政法院判決違憲，聲請裁判憲法審查。記者王宏舜／攝影
桃園市空服員職業工會今到司法院陳情，認為以最高行政法院判決違憲，聲請裁判憲法審查。記者王宏舜／攝影

長榮航空與桃園市空服員職業工會因多次團體協商無共識，2019年罷工，長榮航空對工會、擔任工會理事長的趙剛等13人提起3400萬元連帶賠償民事訴訟，勞動部認求償3400萬等行為構成不當勞動行為。長榮航空提行政訴訟獲勝，工會批長榮航空「報復性訴訟」，並以最高行判決違憲，聲請裁判憲法審查。

桃園市空服員職業工會指出，最高行的判決違反憲法第14條結社自由、第15條生存權、工作權、財產權、第22條概括基本權即集體勞動權等重要基本權、憲法第23條比例原則，審判程序也違反憲法第16條訴訟權、正當法律程序規定。

長榮航空罷工事件當年引發社會關注，罷工經歷3次協商，17天後才落幕。勞動部2020年2月21日作成不當勞動行為裁決決定，並公布4項主文，第1項即確認長榮航空於2019年6月21日對工會會員趙剛、王美心、李瀅、胡曉萱、詹捷宇、廖以勤、蘇倍儀、黃蔓玲、曲佳雲等9人提民事訴訟，請求連帶給付3400萬元，構成工會法第35條第1項第1款之不當勞動行為；第2項對則確認構成工會法第35條第1項第4款不當勞動行為。

長榮航空提行政訴訟，台北高等行政法院認為罷工爭議行為屬於工會活動的一部分，而民事訴訟是對勞工參與工會活動所為的不利待遇，長榮航空提起民事訴訟，對於工會、工會會員、會務人員等人分別施加訴訟上、財產上及精神上壓力，用以打擊、妨礙工會所發動的罷工，是不當影響、妨害罷工，勞動部不當勞動行為裁決委員會認為構成不當勞動行為，沒有違法，判長榮航空敗訴。

但最高行政法院指出，工會及會員若有危害雇主權益的客觀行為事實，雇主為維護權益，循由司法途徑解決糾紛，是受憲法保障的基本權，應認行使訴訟權的行為具有正當性，不能論以不當勞動行為。工會提出的勞工董事、外籍客艙組員人數、外站津貼等訴求，是否為適法的勞資爭議標的，還有爭議存在，長榮航空提民事訴訟，顯非無法律上合理基礎。

工會的罷工行為，在法律上應如何評價，是否違反誠實信用原則、權利不得濫用原則，還可能有不同的判斷空間，也須待法院判決才能論斷。最高行認為為維護權益，提起民事訴訟，並非無正當合理的事實及法律基礎而故意憑空任意爭執，屬合法行使訴訟權範圍，趙剛等人雖因此得出庭應訴，但不能認為因此對勞工產生威脅效果，不當影響、妨礙工會活動。

工會認為最高行的見解等於是架空工會法所保護的罷工權，放任雇主濫訴追殺工人，盼大法官審慎審理，確認勞工行使罷工權是憲法所定的重要權利，不應因雇主報復性訴訟而受威脅。

民事訴訟 罷工 長榮

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