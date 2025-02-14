信義開發奪捷運土城樹林線首案 2027年推二、三房產品瞄準在地需求

信義企業集團旗下信義開發拿下捷運土城樹林線首個捷運開發案「LG17站出入口A捷運共構大樓」開發案，14日與新北市政府捷運工程局正式簽約。

新北市捷運工程局長李政安表示，繼捷運三鶯線七處捷運開發案已五處招商成功後，捷運土城樹林線第一個捷開案「LG17站出入口A捷運開發共構大樓」案也成功由信義開發拿下，是捷運土城樹林線「首件」徵得投資人的捷運開發案，站體外觀特別以「樹林」為構想，將陽光照射樹林產生的光影層次效果融入建築當中，帶來置身樹林中的光影情境，並以環境、規劃、友鄰、交通四大主軸創造共榮新生活。

信義開發總經理陳慶洪表示，該案預計信義開發將總投資金額約16億元，預計興建地上29層、地下5層、總樓地板面積約6,300坪的捷運共構住宅，規劃2026年開工、目標5年內完工。信義開發將導入「共融預建築」核心概念，融入永續與社區營造，打造擁有「銀級綠建築」與「銀級智慧建築」雙銀認證的社區，目標成為樹林地標建築，為未來居民實現便利、永續與智慧兼具的生活藍圖。

信義開發副總李建坤表示，樹林地區只要有推新案，去化速度就會很快，主要因為在地需求高，尤其是換屋產品，但因樹林新建案供給很少，加上信義開發看好軌道經濟，「LG17站出入口A捷運開發共構大樓」案不僅擁有在地需求，且捷運土城樹林線銜接捷運新莊線，也將因捷運關係，同時也可望帶入下新莊、迴龍地帶，以及土城、樹林地區的人口移入。

李建坤指出，除了車站商圈外，樹林地區在大安路上還有家樂福商圈，是樹林的主要生活商圈，擁有成熟、方便的生活機能商圈。

此次土城樹林線捷運共構案，信義開發以「共融預建築」為核心，打造落實永續、兼具社區營造的住宅，創造能夠隨著時間成長與進化的居住環境，讓建築不僅是居住空間，更是生活、交流與成長的場域。

陳慶洪指出，在永續層面，信義開發將此案中注入諸如節能環保、減碳工法、社區營造、生產履歷、BIM 等，規劃建物成為綠建築及智慧建築，以期減少對環境的影響。

社區營造部分，陳慶洪分析，信義開發以打造友鄰社區為目標，從線上的社群經營，到線下的實體活動，讓住戶在社會參與過程中從線上的熟絡到線下的互動認識，促進友鄰社區的建立，共創社區向心力，讓客戶不只擁有好房子、更擁有好鄰居。

陳慶洪強調，信義開發做為致力於永續發展的企業，不僅著眼於建築物本身的功能與價值，更關注建築如何成為土地、人與文化之間的橋梁，為其肩負企業社會責任，信義開發將ESG(環境、社會、治理)理念融入開發全過程，從環境保護、社區參與到企業治理，以共榮成就永續，樹立ESG新標竿，實踐對土地的尊重與社區永續發展的承諾。