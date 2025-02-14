專業溫暖服務是關鍵 信義房屋楊玗臻、謝思沛獲獎受肯定

新北市政府地政局於新北市政府表揚新北市年度優良不動產經紀人員，信義房屋共有2位專案經理獲表揚，分別是汐科店楊玗臻與新莊中原店謝思沛，他們不僅展現出高度的專業能力，也以誠信與熱忱，讓客戶感受到信義房屋「以人為本、先義後利」的企業精神。

來自汐科店的楊玗臻因家庭背景培養出光明磊落的個性，進入不動產行業後更以專業提升自我，取得地政士、不動產經紀人及租賃住宅管理人員等證照，致力於為客戶提供全面的服務支持。

曾有一對尋找退休宅的夫妻，涉及複雜的一買一賣交易，楊玗臻協助他們進行產權過戶，簡化貸款流程，並在短短一週內找到買家解決舊屋貸款問題。她同時提供節稅建議，讓客戶更安心地完成新生活的開端。楊玗臻表示：「每筆交易背後都牽動著客戶的人生重大決定，我的目標是用誠信與專業，讓每位客戶都擁有一個幸福溫暖的家。」

此外，楊玗臻還用心關注房屋品質。有一次，她在簽約前發現房屋漏水，儘管可能導致交易告吹，但仍誠實告知客戶，並協助聯繫建商處理問題，最終交易順利完成，贏得客戶的高度信任。她認為，誠信是贏得客戶信賴的基石，也是從事房仲工作的核心價值。

新莊中原店的謝思沛，專注於服務首購族群，陪伴客戶實現買房夢想，長期深耕社區，展現貼心且溫暖的服務精神。有一次，她接手了一間環境不佳的房子，原本因風水與雜亂問題遲遲無法成交。謝思沛不僅替屋主整理房屋、更換燈泡與布置花卉，還親自購置鞋櫃協助鄰居整理樓道環境，讓房子煥然一新。

最終，她找到一位不在意風水問題的買家，成功售出該物件，並協助屋主換到心儀的家，「仲介工作不是降價求成交，而是用心挖掘每個房子的潛在價值，幫助客戶實現夢想。」

謝思沛也備受經營社區的青睞，每季舉辦社區活動，特別是德傳天下社區的聖誕節活動，成為當地居民的年度期待。她的熱心與努力，讓社區對信義房屋的品牌形象更加信任。

楊玗臻與謝思沛的成功，體現了信義房屋「先義後利」、「以人為本」的企業精神。信義房屋以完善的培訓機制，幫助經紀人持續提升專業，並強調在工作中注入溫度與情感交流，讓服務不僅是業務往來，更是一種用心對待的承諾。