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陽明買13艘節能船舶進最後評估 靜待董事會討論

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

陽明海運（2609）是全球前十大海運業者，2024年底董事會已決議展開新世代船舶布建計畫，以取得至多13艘8,000 TEU至15,000 TEU級全貨櫃船，目前已經到最後討論階段，詳細內容還是要等董事會確認。

陽明14日表示，為維持營業競爭力與呼應氣候變遷行動，陽明海運針對營運船舶資源規劃，持續綜合國際環保法規發展趨勢、節能技術發展、市場潔淨能源取得能見度等重要因素審慎評估，以符合陽明海運強化核心航線營運優勢及提供全球客戶更環保運送服務之目標。

在切合陽明海運中長期事業發展計畫下，陽明海運2024年12月20日經董事會決議展開新世代船舶布建計畫，以取得至多13艘8,000 TEU至15,000 TEU級全貨櫃船為範疇，買家及金額等討論規劃都屬內部業務機密，還是要等陽明海運董事會核定後公告為準。

陽明海運

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