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超商雙雄卡位毛孩經濟 7-ELEVEN 寵物商品每年雙位數成長

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
搶攻毛孩經濟，7-ELEVEN今年更首度針對「222貓之日」結合全店精品、寵物生活專區以及特色食飲打造多元豐富的愛貓系列主題。7-ELEVEN/提供
搶攻毛孩經濟，7-ELEVEN今年更首度針對「222貓之日」結合全店精品、寵物生活專區以及特色食飲打造多元豐富的愛貓系列主題。7-ELEVEN/提供

超商雙雄搶攻毛孩經濟，統一超（2912）旗下7-ELEVEN利用實體通路打造全台最密集的寵物商品消費場域，目前已有逾7,000家門市皆設有寵物商品貨架，且有3,000間門市導入「OPEN!PETS寵物生活專區」，實體門市寵物商品每年持續雙位數成長。全家（5903）目前全台逾4,300間店舖均設置寵物貨架，並有近200家店舖導入「寵物專區」，未來將持續擴大導入。

7-ELEVEN看好犬貓商品採購需求，今年首度針對「222貓之日」結合全店精品、寵物生活專區以及特色食飲打造多元豐富的愛貓系列主題。根據內部觀察，實體門市寵物商品每年持續雙位數成長，不僅網羅熱銷人氣品牌，導入小規格貓狗必備罐頭、乾糧、肉泥與零食等，尤其近年貓口飼養數大幅增加，帶動貓食市場成長逾三成，其中以貓罐頭、貓零食銷售賣力最佳，7-ELEVEN也自2024年起強化寵貓用品與食品的商品結構，目前已販售用品、食品、玩具等類別商品。

7-ELEVEN深耕寵物市場多年，自2000年起便已開始販售寵物相關商品，並結合全台門市、線上網購平台「i預購」、社群團購平台「i划算」等多元管道販售上百款寵物商品與服務，並自2021年起正式架設「OPEN!PETS寵物生活專區」，全台已有超過3,000間門市導入，超過20大品牌、平均販售110款至250款犬貓寵物商品，導入專區單店業績是未導入的1.5倍以上，滿足多元飼主採買需求，打造全台最密集的寵物生活商品服務平台。

全家亦看好寵物陪伴商機，FamiPets積極深耕寵物商品領域，除了在店鋪設置寵物貨架，導入小規格之貓狗食品、肉泥與零食等近50款寵物商組，滿足毛孩爸媽就近採買的消費需求，實體店舖寵物商品業績連年穩定成長約一成；看準寵物商品需求漸高，更積極針對住宅區及公園周邊的店舖導入寵物專區，擴增商品數至近120項，涵蓋貓狗飼料、罐頭與功能性零食，亦販售貓砂、寵物玩具等用品，商品數量與選擇豐富。

寵物 零食

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