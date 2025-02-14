樹林第一個捷運共構宅簽約 將打造區域最高住宅

新北樹林首個捷運共構案14日簽約，個案位於大安路火車站商圈、家樂福商圈，基地面積約395坪，預計興建地上29層、地下5層、總樓地板面積約6,300坪的捷運共構住宅，規劃2027年開工、目標5年內完工。

此一個案名為「LG17站出入口A捷運共構大樓」，由信義企業集團旗下信義開發取得開發權，信義開發總經理陳慶洪表示，此一共構宅是樹林第一個共構宅，也是樹林最高住宅，將成為區域地標。

至於售價，信義開發副總李建坤表示，目前房市變化大，個案預計兩年後開工，須看當時情況，目前當地中古屋實價揭露成交已站上五字頭。

信義開發表示，該案將導入「共融預建築」核心概念，融入永續與社區營造，打造擁有「銀級綠建築」與「銀級智慧建築」雙銀認證的社區，目標成為樹林地標建築，為未來居民實現便利、永續與智慧兼具的生活藍圖。

在永續層面，將於此案中注入諸如節能環保、減碳工法、社區營造、生產履歷、BIM等，規劃建物成為綠建築及智慧建築，以減少對環境的影響。