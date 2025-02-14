房市轉冷 房仲：這種人趁機搶進竹北高鐵特區

受到第七波信用管制影響，信義房屋專家表示，一向熱絡的新竹房市，也因購屋族貸款成數不足影響購屋意願，房市轉冷，不過，近期不少資金充裕的購屋族看準機會，鎖定具有高鐵、科技業總部、百貨商場等優勢的「竹北高鐵特區」進場，房市有回溫跡象。

信義房屋竹二區協理陳世光表示，在限貸令的影響下，投資型購屋族幾乎全面退場，持有多屋的族群也開始觀望，導致市場購屋結構出現變化。

儘管如此，市場行情並未出現單價大幅下滑，也有部分擁有足夠資金的購屋者，趁機鎖定竹北核心地段，尋找合適物件；此外，首購族的購屋條件未受限制，依然能順利進場，形成市場上的另一股需求支撐力。

陳世光表示，竹北高鐵特區單價為竹北各商圈中最高、建設也最多，因此受到購屋族高度矚目，視屋齡、地理位置、建商品牌等條件，單價位於60-90萬之間。

他表示，近期房市回溫，陸續有成交，購屋族選擇高鐵特區的原因在於看中文興路商圈逐漸成形，多家銀行與科技大廠進駐，正在興建中的宏匯廣場與聯發科（2454）總部，可望形成商辦聚落，具備未來發展性；鄰近的生醫園區發展到位，AI科技園區的建設接近完成，未來將創造約4,000個就業機會，進一步提升區域內的居住需求。

陳世光建議有購屋需求的自住型買方，目前市場正處於調整期，可趁機篩選適合的物件，但也需要注意鑑價超過4,000萬的物件，會受限於央行管制第七波信用管制豪宅限貸令影響，貸款成數從4成降到3成，因此有意入場的購屋族，於資金配置方面須多加留意。

未來，隨著竹北高鐵周邊商圈的逐步成形，市場預期該區房價將進一步提升。對於打算長期持有的自住族，可以持續關注的未來發展趨勢。未來隨著區域內交通建設完善與生活機能的提升，竹北高鐵特區的房市前景仍被市場看好。