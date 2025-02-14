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中鋼3月月盤 以平高盤開出

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
中鋼 2025 年 3 月月盤調幅(資料來源：中鋼)
中鋼 2025 年 3 月月盤調幅(資料來源：中鋼)

中鋼（2002）2025年3月月盤盤價會議決議：考量美國關稅新政對各產業影響不同，以平高盤開出，同時續推多元配套方案以協助用戶爭取訂單。

中鋼表示，全球經濟穩健運行，IMF預估2025年全球經濟成長率可達3.3%，然川普政府執政後對進口商品全面提高關稅，全球貿易板塊將重建新秩序。台灣方面，隨終端需求漸進復甦、AI等新興科技應用崛起，國發會表示台灣正朝向景氣擴張方向，呈現穩定發展。

中鋼說，雖因淡季與農曆春節長假影響，終端需求放緩，但台灣2024年12月工業生產指數仍創新高，連續十個月正成長，顯示內需穩健。鐵礦砂與煤礦價格持平在每公噸100~110美元與185~195美元水準。中國大陸工信部發布2025年版「鋼鐵行業規範條件」，鼓勵企業向高附加值、低碳化、智能化方向轉型，加速淘汰落後產能，有助鋼鐵供需趨向平衡，支撐後市鋼需。

春節後熱軋期、現貨與出口報價持穩，寶鋼3月平板類產品調漲每公噸人民幣100元。美國鋼價近期已現走強之勢，加以川普對加拿大、墨西哥、日本、韓國、歐盟、巴西…等國家取消232鋼鋁關稅豁免，回到齊頭式的25%關稅，帶動美國新一波鋼價漲勢，鋼市前景持穩。

中鋼表示，全球製造業需求仍處緩步復甦階段，加上川普貿易政策仍具高度不確定性，將持續關注發展，協助下游用鋼產業機動因應，與下游共創商機。

中鋼 美國 關稅

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